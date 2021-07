Tornī – pasaules ainavas

Līdz 30.septembrim Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē apskatāma Alekseja Naumova izstāde “Pasaules ainava”, informē Jelgavas reģionālā tūrisma centra speciāliste Samanta Gulbe.

Izstāde “Pasaules ainava” ļauj ielūkoties gleznotāja darbu ģeogrāfiskajā amplitūdā, tāpēc ikviens aicināts apmeklēt izstādi un izbaudīt pasaules krāsas un noskaņas, laikā, kad ceļojumi uz citām valstīm ir ierobežoti. Alekseja Naumova izstāde “Pasaules ainava” būs apskatāma no 30.jūlija līdz 30.septembrim Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē.

Mākslinieks un pedagogs Aleksejs Naumovs dzimis 1955.gada 10.janvārī Rīgā. Mākslinieka izglītību 1973.gadā ieguvis Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā, 1979.gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības nodaļu, iegūstot mākslinieka-gleznotāja-pedagoga diplomu. Bijis Francijas valdības stipendiāts, studējot glezniecību Parīzē (1986 – 1987). Kopš 1977.gada regulāri piedalījies izstādēs kā Latvijā, tā ārzemēs. 2013.gadā Aleksejs Naumovs nominēts Purvīša balvai par izstādi “Pasaules pilsētas” Valmieras muzeja Izstāžu namā. No 2007. līdz 2017.gadam bijis Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, kur pašlaik strādā par profesoru. 2018.gadā Naumovs saņēmis Latvijas Valsts Augstāko apbalvojumu – Atzinības Krusta komandiera ordeni. Nereti tiek dēvēts par izcilāko mūsdienu Latvijas plenēristu.

Kā skaidro tūrisma centrā, neraugoties uz to, ka A.Naumovs glezno sarežģītas figurālās kompozīcijas un portretus, pēdējos gados mākslinieks savā daiļradē centrējas uz ainavu glezniecību, izceļot plenēra nozīmi mūsdienu mākslā. Mākslinieks daudz ceļo pa Eiropu un ASV, daudzviet piestājot un gleznojot uz audekla, atklājot gūtos emocionālos iespaidus krāsu valodā. Viņa krāsu palete piemērojas gan ģeogrāfiskajai vietai, kurā tiek gleznots, gan personīgajiem pārdzīvojumiem. Būdams impulsīvs, enerģisks un pastāvīgā radošā kustībā, Aleksejs Naumovs pastāvīgi ir ļoti nemierīgs un tādēļ daudz strādā. Viņa krāsu valoda ir vitāla, kontrastaini krāsaina un suģestējoša. Blakus jūtīgai tonālai līdzsvarotībai krāsu laukumos nereti novērojami strauji otas raksti, kas raksturo vidi un autora impulsus.

Foto: Jelgavas reģionālais tūrisma centrs