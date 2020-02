Tornī radošā nodarbība “Ziepju liešanas darbnīca”

Sestdien, 15. februārī, pulksten 12 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī norisināsies radošā nodarbība “Ziepju liešanas darbnīca” jaunā cikla “Domā un dari zaļi” ietvaros, informē Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Skaista, krāsaina un aromātiska ziepju gabaliņa pagatavošanai nepieciešams pavisam nedaudz – vēlme darboties, izdoma, mazliet laika un neliela daļa dabīgo izejvielu. Ziepes ir sārma un eļļas savienojums, tādēļ, lai būtu droši, ka viss sārms ir izreaģējis un nekādu ļaunumu ādai vairs nespēs nodarīt, tad vislabāk ziepes veidot no jau izgatavotas ziepju masas.

Nodarbībā “Ziepju liešanas darbnīca” dalībniekiem būs iespēja izgatavot trīs dažādus ziepju paraugus – kristāldzidrās, organiskās un kazas piena. Turklāt nodarbības dalībnieki tiks iepazīstināti ar svarīgāko informāciju par to, kas jāzina gatavojot ziepes mājas apstākļos.

Radošo nodarbību vadīs meistare Zanda Kursīte. Nodarbības ilgums līdz 2 stundām.

Informācija un pieteikšanās pa tālruņiem 63005445, 63005447 vai rakstot uz e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.

Foto: no arhīva