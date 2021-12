Tornī skatāma Ligitas Caunes izstāde "Mirkļi ceļā"

No 3. decembra līdz 30. janvārim Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē apskatāma Ligitas Caunes ceļojumu tematikai veltītā gleznu izstāde "Mirkļi ceļā," informē Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Māksliniece par tornī skatāmo izstādi stāsta: "Te es rādu savu ceļojumu skices, kas pārsvarā tapušas ceļojumu laikā, sēžot uz ielas stūra, Venēcijas mazā kafejnīciņā, Marakešas tirgus būdiņas paēnā, šūpojoties autobusā, veroties pa viesnīcas logu un mājās – darbnīcā, izbaudot burvīgo mājās atgriešanās prieku."

Izstāde Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa apmeklētājiem pieejama otrdienās no pulksten 10 līdz 18, no trešdienas līdz sestdienai no pulksten 10 līdz 21 un svētdienās no pulksten 11 līdz 21. Ieejas maksa pieaugušajiem 1 eiro, skolēniem, studentiem un pensionāriem - 0,50 eiro.

L. Caune ir radoša un aktīva māksliniece, interjera dizainere, vairāku grāmatu grafiskā dizaina autore un vairāku vitrāžu metu autore. Viņa ir atpazīstama gleznotāja gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Māksliniece organizējusi 60 dažādas personālizstādes Latvijā, Austrijā, Dānijā, Somijā un Itālijā. Piedalījusies grupu izstādēs Latvijā, Lietuvā, Dānijā, Itālijā, Baltkrievijā un dažādu valstu plenēros. L. Caunes gleznas atrodas Latvijas mākslas fondā, privātkolekcijās, skolās un iestādēs Latvijā un ārvalstīs. Māksliniece izveidojusi arī bērnu mākslas studiju, kur dažāda vecuma bērniem māca zīmēšanu, gleznošanu un zīda apgleznošanu.

L. Caune saņēmusi skatītāju balvu izstādē Bauskā un Nīderlandes vēstniecības pateicību par gleznas "Miglas krasts" dāvinājumu karalienei Beaktrisei. Šogad māksliniece saņēmusi arī Jelgavas novada balvu izstādē "Ģ. Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu".

Apmeklējot izstādi, jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts kopā ar personu apliecinošu dokumentu, izstādes norises vietā jāievēro divu metru distance (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus), kā arī jālieto sejas maska (izņemot bērnus līdz septiņu gadu vecumam).

Plašāka informācija par izstādi pieejama pa tālruni 63005447, vai, rakstot uz e-pastu tic@tornis.jelgava.lv, kā arī mājaslapā www.visit.jelgava.lv.

Foto: Jelgavas reģionālais tūrisma centrs