Trīs dienas septembrī Jelgavā notiks “Mehatrons”

Trīs dienas norisināsies tehnikas un inovāciju tirgus “Mehatrons 2021” – 4. septembrī Jelgavā, Pasta salā inženierzinātnes popularizēs izglītības iestādes, uzņēmēji, izgudrotāji un amatnieki, bet 11. un 12. septembrī sporta un atpūtas kompleksā “Rullītis” būs vērojamas sacensības dažādās autosporta disciplīnās un ar tām saistītās aktivitātēs. “Mehatrons” apvieno sevī tradicionālos Metāla svētkus un Inženieru dienas, vēsta Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) pārstāvis Zintis Buls.

4. septembra programma veidota, lai popularizētu izglītības un karjeras iespējas inženierzinātņu profesijās un iepazīstinātu ar metālapstrādes un mašīnbūves attīstību. “Mehatrona” aktivitātes vērstas arī uz to, lai rosinātu bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām un dabaszinībām, kā arī tehnisko jaunradi. Jelgavas pilsētas un novada vispārējās un profesionālās izglītības iestādes uzrunās jauniešus stendos, prezentējot savu skolu izglītības programmas, kā arī demonstrējot jaunāko mācību vides tehnisko nodrošinājumu un jauniešiem pieejamās tehniskās jaunrades iespējas.

Uzņēmumi savukārt demonstrēs, kā apgūtās inženierzinātņu iemaņas var ļoti veiksmīgi izmantot karjeras un nākotnes profesijas izvēlē, parādot plašās darba un profesionālās izaugsmes iespējas.

Amatnieku darinājumos svētku apmeklētāji varēs ieraudzīt metālapstrādes prasmju radošās izpausmes skaistās rotaslietās un dekoratīvos interjera priekšmetos, bet izgudrojumu izstādē konkursā “Minox Zemgale 2021” iepazīt inovatīvus izgudrojumus dažādās jomās no mājsaimniecības līdz elektrības ražošanai un apmeklētāju balsojumā noteikt labākos izgudrojumus.

Sākot jauno pieaugušo izglītības mācību gadu, tradicionāli “Meha­tronā” notiks arī ZRKAC Atvērto durvju diena, kurā varēs iepazīties ar mācību gada izglītības piedāvājumu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Svētkos darbosies ZRKAC un Zemgales Plānošanas reģiona organizētā Izglītības skatuve, kur būs iespēja tikties ar pieredzes bagātiem, radošiem un Latvijā pazīstamiem uzņēmējiem – Gundegu Skudriņu un Aigaru Lauzi.

ZRKAC Metālapstrādes mācību parka stendā no pulksten 9 līdz 14 notiks metināšanas sacensības, kurās var piedalīties ikviens interesents (gan profesionāls metinātājs, gan amatieris) no 18 gadu vecuma. Dalībnieku pieteikšanās sacensībām līdz 3. septembra pulksten 16.

Foto: no arhīva