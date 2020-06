Trīs mākslas aktivitātes 20. jūnijā (FOTO)

Vasaras saulgriežos Jelgavā tiks atklātas smilšu un šamota skulptūras, kā arī pandēmijas laika foto izstāde.



Jau 14. gadu Jelgavā top smilšu skulptūras. Šogad tēma ir veltīta pilsētas 755. jubilejai, tās vērtībām, vēsturei un leģendām. Skulptūru parks Pasta salā apmeklētājiem tiks atvērts 20. jūnijā un būs skatāms līdz oktobrim.

Astoņi Latvijas mākslinieki pie skulptūrām strādā jau no jūnija otrās nedēļas. “Skulptūras būs kā ceļojums cauri laikam, parādot to, ar ko esam lepni. Tur būs gan leģendas, gan Jelgavas vēsture, sākot no zemgaļu ciltīm līdz cukurfabrikai un “Prata vētras” puišiem. Esam pārliecināti, ka būs, ko redzēt un uzzināt no jauna gan mazam, gan lielam,” stāsta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītājs Mintauts Buškevics.

Foto: Eva Pričiņa. Visu rakstu lasiet 18.jūnija “Zemgales Ziņās”.