“Ūdens krāsas” Driksā

Unikālu mākslas performanci iecerējis fotogrāfs Harijs Daina Liepiņš, kurš 11. septembrī pulksten 21 Driksā pie gājēju tilta uz ūdens projicēs gleznas un fotogrāfijas. “Ūdens krāsas” būs veltījums talantīgajam un dzīvespriecīgajam, bet nu jau mūžībā aizgājušajam gleznotājam Gunāram Ezerniekam (1932–2019).

“Tas būs piemiņas vakars manam kolēģim, kurš nu jau ir eņģeļu aprūpēts. Ilgus gadus esam sabijuši kolēģi, esmu arī bijis viņa fotogrāfs, tādēļ nolēmu parādīt daļu no fotogrāfijām, kas tapušas mūsu sadarbības laikā. Es atcerējos vienu savu senu projektu par attēlu projekciju ūdenī ar filozofisku ideju, ka ūdens ir informācijas nesējs. Mana teorija ir tāda: ja mēs attēlu iekodējam ūdenī, tas nonāk pasaules ūdens tīklā, un faktiski jebkurā vietā mēs tam attēlam varam piekļūt. Un otra lieta ir ūdens filozofiskā saikne starp pagātni un nākotni,” stāsta H.D.Liepiņš, piemetinot – lai arī ideja ir jau sen auklēta, tas tomēr būs eksperiments.

Uz speciāli izbūvēta peldoša ekrāna Driksā no krasta tiks projicēta piemiņas filma ar attēliem, kur būs gan H.D.Liepiņa fotogrāfijas, gan mākslinieka jaunības dienu attēli un viņa gleznu reprodukcijas. Tā būs aptuveni piecpadsmit minūšu gara attēlu sērija, kas atkārtosies vismaz stundas garumā, lai cilvēki, kas iet garām, var to aplūkot un doties tālāk, ievērojot pulcēšanās drošības nosacījumus.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs