Uz jaunajām mājām Zemgales prospektā 7 nogādāts "Zinīša" krājums

Uz jaunajām mājām Zemgales prospektā 7 pirmdien nogādāts Jelgavas bērnu bibliotēkas "Zinītis" krājums. Šobrīd jaunajā mājvietā norit mēbeļu uzstādīšanas darbi un plānots, ka maijā viss krājums tiks sakārtots plauktos, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Vienas dienas laikā paveicām to, kas bija iecerēts četrās. No "Zinīša" Lielajā ielā uz jauno mājvietu ir nogādātas 19 349 iespiedvienības, no kurām 506 ir CD un DVD formātā, kā arī visas ar darbu saistītās dokumentu mapes," stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa. Viņa norāda, ka šobrīd jaunajās bibliotēkas telpās vēl tiek montētas mēbeles, un tiklīdz tas būs izdarīts, sāksies iekārtošanas darbi, lai bibliotēka varētu sagaidīt savus apmeklētājus.

"Vēl priekšā ir liels darbs: grāmatu ievietošana plauktos, jāsakārto arī grāmatu krātuve un jāpieslēdz tehnika. Tas viss prasīs laiku," atzīst L.Zariņa, papildinot, ka "Zinīti" lasītājiem plāno atvērt šovasar, protams, ja valstī būs beigusies ārkārtējā situācija un tas būs atļauts.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība