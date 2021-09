Uz skatuves atgriežas Nora un Viktors

Skatuves ceļu atsākusi muzikāla izrāde par mūsu izcilo duetu Noru Bumbieri un Viktoru Lapčenoku. Tautā iemīļoto dziedātāju daiļrades cienītāji gaidīti uz koncertuzvedumu “Nora un Viktors. Zelta due­tam 50” 26. septembrī Jelgavas Kultūras namā.

“Manuprāt, latviešu estrādē Noras un Viktora duets nav pārspēts vēl šodien. Tur daudz kas sakrita – talantīgi dziedātāji, skatuviskā saderība, atbilstošs repertuārs... Ko tur lai saka – zelta duets,” N.Bumbieres un V.Lapčenoka veikumu Latvijas estrādes mūzikā uzsver Raimonds Pauls.

Dueta slavas laiks uzskatāms arī par Maestro daiļrades virsotni, jo tieši šajā laikā sadarbībā ar dzejnieku Jāni Peteru radās ļoti daudz izcilu un tautā iemīlētu dziesmu, kuras izpildīja Nora un Viktors. “70. gados Latvijas kultūrā bija milzīgs uzplaukums – teātris, kino, estrādes mūzika. Arī Maestro resursi bija teju neierobežoti – komponista spējas, viņš pats kā izcils džeza pianists, sadarbība ar orķestri REO, brīnišķīgi solisti, iespēja radīt kino un teātra mūziku –, tas viss nodrošināja nedalītu publikas mīlestību un zelta laiku. Runājot par Noru un Viktoru, man šķiet, ka publika uz skatuves grib redzēt laimīgus cilvēkus, pat ja pašiem dzīvē tā trūkst, un šis brīnišķīgais duets spēja to apsolīt – kopīgo skatu uz pasauli un sapņus,” teic N.Bumbieres lomas atveidotāja izrādē Marija Bērziņa. “Manuprāt, 70. gados latviešu estrādes mūzika ir ļoti augstā līmenī arī uz pasaules vieglās mūzikas fona. Par to lielā mērā jāpateicas Maestro radītajai mūzikai,” papildina Andris Ērglis, kuru izrādē redzēsim V.Lapčenoka lomā.

Pats Viktors uzteic A.Ērgļa un M.Bērziņas darbu: “Var redzēt, ka viņi nopietni studējuši mūsu ierakstus un daudzas vietas izdzied tieši tāpat kā mēs. Tas tiešām silda sirdi.”

R.Paulu un Ojāru Grīnbergu iepriekšējā gadsimta 70. gados izrādē “Nora un Viktors. Zelta duetam 50” atveido Mārtiņš Egliens vai Gundars Silakatiņš. Piedalās arī dziedātājas Laima Miltiņa un Elīna Čampere. Dziedātājus pavadīs mūziķu grupa Anatolija Livčas vadībā. Izrādes režisors – Gundars Silakaktiņš.

Izrādē skatītāji varēs iejusties 70. gadu noskaņās, ko palīdzēs uzburt tautā iemīlētās dziesmas – “Savāda vasara”, “Atvadas vasarai”, “Rudacīte”, Spītība ir mana māsa”, “O’Lamara”, ”Pusnakts balāde”, “Tā diena”, “Mēmā dziesma” un daudzas citas no Noras un Viktora repertuāra.

Foto: no arhīva