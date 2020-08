Uz starta Driksā šogad stājās 17 piena paku laivas (FOTO)

Jelgavā aizvadīts viens no vasaras atraktīvākajiem notikumiem – 18. "Baltais" piena paku laivu regate. Uz starta Driksā sestdien stājās 17 piena paku laivas, kuras būvējuši darba un amatiermākslas kolektīvi, sportistu komandas un draugu kompānijas. Katra komanda ar sava būvniecības pieredzi – citi šajā pasākumā piedalās jau teju desmit gadus, citiem šis bija pirmais pārbaudījums, konstruējot peldlīdzekli no tukšām piena pakām. Uzrunātās komandas atzīst, ka šis ir ļoti labs kolektīva saliedēšanas pasākums ar “odziņu”, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Šogad peldlīdzekļu izgatavošanā izmantoti 34 000 tukšu piena un jogurta paku, ko laivotājiem dāvināja piena pārstrādes uzņēmums AS "Tukuma piens".

Spītējot ne visai patīkamajiem laikapstākļiem, astoņpadsmitā Piena paku laivu regate sestdien Driksā pulcēja 17 dažāda lieluma piena paku laivas – piena paku motociklu, lidmašīnu, siltumnīcu, improvizētu skatuvi, autobusu, volejbola laukumu uz ūdens un citus peldlīdzekļus. Komandas ar saviem oriģinālajiem piena paku peldlīdzekļiem veica distanci no Pasta salas dienvidu gala līdz Mītavas gājēju tiltam, parādot ne tikai laivas ātrumu, bet arī izdomu, inženiera dotības un spēju sagādāt šovu skatītājiem.

Septiņus metrus garu balistisko raķeti prezentēja komanda "Raķešu zinātnieki". Šī komanda, kurā apvienojušies seši draugi, regatē startēja jau ceturto gadu un atzīst, ka laivas būvniecībai pieiet ļoti nopietni. Viņiem ir tuva vēsture, tāpēc arī šajā reizē leģenda vēsta, ka zinātnieku īpašumā ir nonācis pasaulē pirmās balistiskās raķetes rasējums, pēc kura tapis prototips tikai ar daudz lielāku jaudu. Raķetes būvniecībai veltīts mēnesis. "Pamata detaļas būvējām Sesavā, kur arī divas reizes dīķī tās testējām, lai pārliecinātos, ka konstrukcijas turas virs ūdens, bet pēdējā nedēļā komplektācija notika Jelgavā, lai vieglāk laivu transportēt uz Pasta salu," stāsta komandas pārstāvis Rihards Klovāns.

Draugu kompānija, kas regatē pārstāvēja koka izstrādājumu ražotāju SIA "VUD", Driksas ūdeņus kūla ar 11 metrus garu plostu "Vasara urbānajā dāčā". "Covd-19 vīrusa izplatības laikā daudzi tiecas doties uz laukiem, bet ne visiem tāda iespēja ir dota, tāpēc lauki ienāk pilsētā. Esam uzbūvējuši koprades siltumnīcu, kurā katrs var iestādīt savu tomātu vai gurķi, un, kā jau kārtīgā dāčā, ir jābūt arī aktivitātēm – batuts mums simbolizē kublu, vēl mums te basketbola grozs. Tā mēs te to vasaru aizvadām," par laivu stāsta Rūdolfs Ozoliņš. Viņš regatē piedalās jau otro reizi, bet pārējiem komandas biedriem šī bija pirmā pieredze. Rūdolfs atzīst, ka draugi ilgi nedomājot pieņēmuši izaicinājumu un piecos vakaros tapa plosts.

"Pēc pagājušā gada ir “āķis lūpā”! Šis ir kolosāls komandas saliedēšanas pasākums. Pērn startējām tikai ar piena paku automašīnu, bet šogad tai piepulcējies arī motocikls un mūsu automašīna velk piekabi. Autoparks pieaug," stāsta SIA "Autoskola" direktore Agita Lāce, papildinot, ka pats svarīgākais, lai piedalītos, ir saliedēta komanda, kura strādā plecu pie pleca, tad var dabūt gatavu visu.

Ar laivu "Notiksies, kam jānotiek…" pa Driksu kuģoja vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Laipa", apspēlējot šodien tik aktuālo problēmu, kas manījusi visas pasaules ikdienu – Covid-19 vīrusa izplatību. "Jauno 2020. jeb žurkas gadu raksturo kā krājēja un mājās vācēja gadu. Neviens no mums neiedomājās, ka tas būs tik burtiski. Gatavojoties ārkārtējai situācijai, cilvēki pirka griķus, makaronus, tualetes papīru... Vīrusa dēļ tika atcelti virkne pasākumu – Skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētki, Jelgavas 755. gadu jubilejas koncerti, Olimpiskās spēles Tokijā, no ārkārtējās situācijas būtiski cieta kultūras nozare, oficianti, stjuarti un citu nozaru pārstāvji. Tieši tāpēc uz mūsu plosta ir satikušies gan šie atceltie pasākumi, gan cietušo profesiju pārstāvji, bet visam pa vidu ceļo korona vīruss," norāda "Laipas" kuģa kapteinis Jānis Zvidriņš, piebilstot, ka komandas nosaukumu gan izvēlējušies optimistisku, cerot, ka viss beigsies labi. "Atceramies – "Mājas. Ziepes. Divi metri." un mēs to uzvarēsim, un tad jau viss notiksies, kam bija jānotiek," tā komanda.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pirms piena paku laivu parādes brauciena uzsvēra, ka uz Driksas ir satikušies drosmīgākie un stiprākie. "Arī laikapstākļi pārbaudīja mūsu spēku, izturību un mūsu prasmes pārvarēt grūtības. Regates dalībnieki šodien apliecina, ka viņi ir stipri, radoši un lepni par savu veikumu. Lai arī ikdienā mēs esam tikpat stipri," vēlēja A.Rāviņš.

Pulksten 20 brīvdabas koncertzālē "Mītava" apbalvoti regates radošākie, ātrākie un atraktīvākie dalībnieki vairākās nominācijās.

Orģinālākā laiva - LUWO HAWAJĪĪ, "LUWO" SIA

Inovatīvākā laiva - VUD - Vasara Urbānajā Dāčā, "VUD" SIA – koka izstrādājumu ražotājs

Treknākais plosts - AUTOSKOLA RULLĒ!, "Autoskola" SIA

Visatraktīvākā komanda - LEĢENDA, Leģendas atbalsta biedrība

Pilnīgs sviests - LIGZDA, draugu apvienība

Drošākā laiva - NOTIKSIES, KAM JĀNOTIEK...., VPDK "Laipa"

Atrākā laiva - RAĶEŠU ZINĀTNIEKI, draugu grupa

Žūrijas veicināšanas balva

ZIEDOŅA KRĀSAS, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

ZINĀŠANU NEKTĀRS, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

KĀRUMNIEKU SALIDOJUMS, "Karameļu darbnīca" SIA

BREKSIS, draugu apvienība

OMNIBUSS, "Jelgavas autobusu parks" SIA

"Tukuma piens" simpātija

VOLEJBOLA KLUBS "JELGAVA", volejbola klubs "Jelgava"

Žūrijas pateicība par ieguldījumu un atraktivitāti

TIK un TĀ, koris "Tik un tā"

NĀC NĀKDAMA LIELA DIENA, TDA "Ritums"

MĪTAVAS DIŽIE, TDA "Diždancis"

Pirms Piena paku laivu regates Driksā notika Latvijas čempionāts SUP airēšanā garajā, 14 kilometru, un maratona, 42 kilometru, distancē, kā arī Jelgavas SUP kauss tautas klasē 1 kilometra distancē.

Foto: Ruslans Antropovs