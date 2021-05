Vai radošais kvartāls ir Jelgavai pa spēkam?

Viesturs Holenders jeb Holis ir Baltijas ielu mākslas aprindās labi zināms “Spray Art” mākslinieks. Viņš joprojām uzskata sevi par jelgavnieku un ir gatavs iesaistīties radošā kvartāla veidošanā, ja vien pilsētas vadība uz tādu saņemsies.

– Kā tas nākas, ka Tu jau vairākus gadus nedzīvo Jelgavā, bet esi viens no tiem, kuri aktīvi iestājas, ka pilsētā vajadzīgs radošais kvartāls?

Tāpēc, ka man tāda nebija. Ne tikai sajūtu līmenī, bet arī praktiski redzu, ka veidojas nākamās mākslinieku paaudzes, kurām joprojām nav, kur izpausties. Mākslinieks ir cilvēks, kuram parasti ir, ko teikt. Viena no mākslas definīcijām, ko man patīk skandināt – māksla ir cilvēka radošo domu izpausmes veids. Tādēļ ir jābūt tādai vietai, kur drīkst izpaust savas domas.

Man ir 35 gadi, kaut kāda spriestspēja un pieredze par to, kā izdzīvot māksliniekam, jau ir uzkrāta. Varbūt ne tā pozitīvākā, tomēr ir, un es varu pierādīt, kāpēc šāds radošais kvartāls ir vajadzīgs. Piemēram, es pats Jelgavā mākslas skolā negāju, pieredze akadēmiskajā zīmēšanā un gleznošanā bija mīnus divi, bet māksla mani interesēja. Kāpēc, ja es netieku studēt Rīgā, man tuvākā vieta, kur mācīties, ir Liepāja vai Rēzekne? Es zinu daudz spējīgus un talantīgus māksliniekus, kuri ir pārstājuši mācīties, jo viņu ģimenes nevarēja atļauties nodrošināt dzīvošanu citā pilsētā. Kojas jau sen vairs nemaksā sešus latus, bet vismaz 100 eiro. Kāpēc tāda vide, kur apgūt mākslu un praktisku amatniecību, nevarētu būt šeit Jelgavā?

Foto: Iveta Pavziniuka un no personīgā arhīva