Noslēdzoties Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgades gadam, no 1. līdz 30. decembrim bibliotēka aicina aplūkot Raita Junkera vadītās mākslas studijas “Mansards” audzēkņu darbu izstādi “Vai redzi? Bibliotēka!”, kas būs redzama bibliotēkas Informācijas centrā, bet jaunajā gadā arī tās filiālēs.

Izstādē ietverti studijas “Mansards” 18 audzēkņu vecumā no deviņiem līdz 16 gadiem dažādās tehnikās veidoti zīmējumi, kuros atainota Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās trīs filiāles – Pārlielupes bibliotēka, bibliotēka “Miezīte”, kā arī bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis”. Ikviens interesents aicināts palūkoties uz ierastajām bibliotēku ēkām ar citām acīm – jaunās krāsās un neparastos rakursos. Bibliotēkas vienmēr ir kopā ar jelgavniekiem un viesiem – atliek vien pacelt acis un ieraudzīt tās.

Kā skaidro bibliotēkā, izstādes iniciatore ir Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Latvijas Universitātes doktora studiju programmas “Komunikācijas zinātne” doktorante Baiba Īvāne, kuras promocijas pētījums saistīts ar Jelgavas pilsētas bibliotēku ēkām un to vietas identitātes problemātiku.

Izstāde apskatāma darba dienās no pulksten 10 līdz 19, svētdienās no 10 līdz 17. Sestdienās bibliotēka ir slēgta.

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka