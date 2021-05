Vasarsvētku tirgus Dobelē

23.maijā no pulksten 10 līdz 15 Dobeles Ceriņu festivāla ietvaros norisināsies Vasarsvētku tirgus.

Tirgus tiks organizēts laukumā pie kultūras nama ar ieeju no Baznīcas ielas un izeju uz Kr. Barona ielu un laukumā pie Amatu mājas ar ieeju no Baznīcas ielas un izeju uz skvēru aiz Amatu mājas, informē Dobeles pilsētas kultūras nama kultūras darba menežere Madara Vinkelmane.

Sakarā ar valstī noteiktajiem pasākumiem Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, apmeklējot tirdzniecības teritoriju, apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro 2 metru distance.

