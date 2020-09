Vēlētos vairāk radošu vietu Jelgavā

Šī gada Latvijas skolēnu un jauniešu literāro darbu konkursā “Aicinājums” Spīdolas ģimnāzijas absolvente Alīna Bartkeviča ieguva godalgoto trešo vietu. Intervijā viņa stāsta ne tikai par savu dzeju, bet arī par to, kādu vēlētos redzēt savu pilsētu.

Cik sen tu raksti dzeju?

Patiesībā es neesmu cilvēks, kas būtu ļoti saistīts ar dzeju. Rakstu skolas dēļ, arī ja ir konkursi, kuros man patīk piedalīties. Mazliet sāku rakstīt jau 9.klasē, bet vidusskolas laikā sanāca labāk, tad arī sāku iegūt atzinības un piedalījos pilsētas skolēnu radošo darbu krājuma tapšanā. 10.klasē piedalījos arī Dzejas pasākumā Jelgavā. Man tikko bija palikuši 16 gadi, kas ir minimālais vecums, lai varētu piedalīties. Kad izlasīju, ka var pieteikties, pašai palika nedaudz bail no tās domas, tomēr es to izdarīju. Šogad piedalījos "Aicinājumā", man bija iekrājušies dzejoļi, bet nācās uzrakstīt arī kaut ko klāt. Pašai nekad nav licies, ka man padodas dzeja, bet vienmēr ir paticis rakstīt. Dzeja ir diezgan grūts veids, kā izpausties, bet tas neprasa tik daudz laika kā proza, to var uzrakstīt īsākā laikā.

Foto: Iveta Pavziniuka un no personīgā arhīva