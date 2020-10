Vēsturisko kara drāmu "Dvēseļu putenis" demonstrēs ASV televīzijas kanāls "HBO"

Vēsturisko kara drāmu "Dvēseļu putenis" jeb "Blizzard of Souls" demonstrēs ASV televīzijas kanāls "HBO" un no 1.janvāra visā Centrāleiropā būs skatāma filmas nacionālā 123 minūšu versija, informēja filmas pārstāve Silva Aleksa Fridrihsone.

Filmas starptautiskās pārdošanas aģents Maikls Verners no Zviedrijas kompānijas "Eyewell's" uzsvēris, ka filma uzrunā un rezonē ne tikai ar visu Latvijas iedzīvotāju sirdīm, bet arī veiksmīgi konkurē pasaules tirgū. Viņa ieskatā skatītāji meklē šāda veida filmas ar lielu drāmu, spriedzi, tempu, darbību, mīlestību un emocijām.

Fridrihsone pavēstīja, ka līdz šim vienošanās par filmas demonstrēšanu ir noslēgta arī ar izplatītājiem Korejā, Japānā, Vācijā, Austrijā, Šveicē, ASV, Kanādā, Lielbritānijā, Īrijā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Savukārt Lielbritānijā filmas starptautiskā 104 minūšu garā versija uz lielajiem ekrāniem iznāca ar nosaukumu "Strēlnieks" jeb "The Rifleman", un tās angļu valodā dublētā versija tiks izplatīta arī citās angliski runājošajās teritorijās.

Lai veicinātu tālāku sadarbību, filmas starptautiskās pārdošanas aģents Maikls Verners prezentēs filmu Amerikas filmu tirgū jeb "The American Film Market", kas šogad norisināsies tiešsaistē. Amerikas filmu tirgū satiekas kino profesionāļi no vairāk nekā 70 valstīm, un dalībnieku kopējais skaits pārsniedz 7000, to skaitā filmu izplatītāji, pārdošanas aģenti, festivālu direktori, finansētāji, producenti un pasaules preses pārstāvji, pavēstīja Fridrihsone.

Kopš filmas nonākšanas uz lielajiem ekrāniem 2019.gada 8.novembrī to paguvuši noskatīties jau vairāk nekā 250 000 skatītāju. "Dvēseļu putenis" ir kļuvusi par visu laiku skatītāko filmu Latvijas kinoteātros atjaunotās Latvijas kino vēsturē, pārspējot tādus populārākos ārzemju kino kases grāvējus kā "Titāniks" un "Avatars".

Fridrihsone norādīja, ka vēsturiskā kara drāma "Dvēseļu putenis" pēc strēlnieka Aleksandra Grīna romāna motīviem ved 100 gadus senā pagātnē. Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās par brīvību - pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu.

Filmu veidojuši kino profesionāļi no Latvijas un citām valstīm - režisors un producents Dzintars Dreibergs, Rīgā dzimušais scenārists, Ņujorkas Universitātes profesors Boriss Frumins, galvenais operators, Starptautiskajai Kinooperatoru federācijas balvai "IMAGO" nominētais Valdis Celmiņš, komponiste, "Emmy" balvas laureāte Lolita Ritmanis, producente Inga Praņevska, aktieru atlases režisore Gunita Groša, galvenais mākslinieks Juris Žukovskis, galvenā kostīmu māksliniece Sandra Sila, galvenā grima māksliniece Dzintra Bijubena, studija "Kultfilma" un citi.

Lielāko daļu filmas "Dvēseļu putenis" izmaksu segusi valsts, savukārt pārējo finansējumu nodrošināja filmas ģenerālsponsors - veikals-noliktava "Depo", kā arī sponsors "Latvijas Mobilais Telefons".

Foto: publicitātes