Viena kleita un 23 sievietes

Tikai vienu dienu, 5. septembrī, Jelgavā būs skatāma unikāla “pop-up” multimediāla izstāde “Uzdrošināšanās stāsts – kleita”. Tās centrālais un vienojošais tēls ir kleita, ko uz drosmīgu fotosesiju vilkušas 23 sievietes no visas Latvijas un kurai veltīta deja, mūzika un pat smarža.

Projekta idejas autore ir starptautisku atzinību guvusī fotogrāfe Dzintra Žvagiņa. Viņa pati uzrunāja visas dalībnieces, aicinot piedalīties noslēpumainā fotosesijā: “Pirms fotosesijas neviena nezināja, kāda tieši būs kleita, katrai bija jāizvēlas vieta fotosesijai un jāpaņem līdzi savi aksesuāri un mīļākās kurpes. Tā bija liela uzdrīkstēšanās piekrist nezināmajam un piedzīvot to, kas notika fotografējot.” Fotogrāfe uzsver, ka nevienai no dalībniecēm nav profesionālas fotomodeles pieredzes, tās ir sievietes vecumā no 26 līdz 63 gadiem, kuras strādā visdažādākajās profesijās.

“Pop-up” multimediālā izstāde “Uzdrošināšanās stāsts – kleita” 5. septembrī būs vērojama deju studijas “Dejovisi” telpās Raiņa ielā 28, Jelgavā, un tai paredzēti trīs atklāšanas seansi – pulksten 16, 17 un 18. Ieeja par brīvu.

Visu rakstu lasiet 3.septembra “Zemgales Ziņās”

Foto: Dzintra Žvagiņa