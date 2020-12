Vienmēr var augstāk

Viņus nav nemaz tik viegli noķert, jo īpaši visus trīs kopā. Taču man laimējās, un kādā agrā rītā mums izdevās saslēgt Jelgavu, Berlīni un Londonu, lai veltītu kādu brīdi sarunai. Talantīgi, izdomas pilni un nenogurstoši meklēt aizvien jaunus ceļus pretim panākumiem mūzikā. Tādi ir Kristīne, Margarita un Roberts Balanas, kuru saknes rodamas tepat Dobelē. Nupat viņi aizvadījuši savas pirmās kopīgās meistarklases, kuru laikā ar divdesmit Latvijas bērniem dalījās pieredzē un prasmēs bez maksas. Iespējams, sekos neliels atelpas brīdis, un tad jau atkal koncerti un jauni izaicinājumi Latvijā un pasaulē.

– Jums visiem trim ceļš uz starptautisko mūzikas pasauli vedis pa līdzīgu maršrutu: Dobele–Rīga–Londona. Cik viegls vai grūts tas bijis?

Kristīne: Esmu vecākā un pirmā no Dobeles pārcēlos uz Dārziņskolu, kur mācījos un dzīvoju internātā, tad pievienojās Margarita un vēlāk Roberts. Kad mani uzaicināja meistarklasēs uz Londonu un piedāvāja studēt, es pārcēlos turp, un tas bija liels solis uz priekšu. Tad Margarita pieteicās vidusskolai Londonā, kas atradās netālu no manas augstskolas, un mēs jau tur bijām divas.

Tas ceļš nav bijis viegls. Jau tad, kad dzīvojām Latvijā, visa ģimene centās savilkt galus kopā un mēs spēlējām uz ielas, lai vispār to varētu atļauties. Londona pēc Rīgas bija milzīgs kultūršoks, pirmie gadi akadēmijā bija ļoti sarežģīti, un es turpināju spēlēt uz ielas. Kad Londonā pievienojās Margarita un Roberts, mēs satikāmies nedēļas nogalēs un spēlējām visi kopā. Tā bija kārtīga dzīves skola. Finansiāli mums kā mūziķiem ir paveicies, jo varam paņemt vijoli padusē, aiziet nospēlēt, nopelnīt vakariņas un iet mājās. Pianistiem ir nedaudz grūtāk.

Protams, arī vecāki palīdzēja, cik varēja, nav jau tā, ka bijām trīs nabaga bērni, kuriem pašiem ar visu jātiek galā. Bez spēlēšanas uz ielas ir bijis ļoti daudz kas cits – balvas, koncertdiplomi, neskaitāmi konkursi, koncerti ar orķestri, kamermūzika un mācības.

Foto: publicitātes