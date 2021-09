XI Amatnieku plenērs Dobelē

Vasaras izskaņā – no 31.augusta līdz 4. septembrim – jau vienpadsmito gadu pēc kārtas Dobelē norisināsies amatnieku plenērs. Plenēra laikā tiks atzīmēta arī Dobeles Amatu mājas 11. dzimšanas diena, informē Dobeles pilsētas kultūras nams.

Plenēra jaunā desmitgade sākas ar Maizes nedēļu - teorētisku un praktisku zināšanu apgūšanu maizes cepšanā maizniekmeistara Aigara Opihtina vadībā. Aigars Opihtins ir ne tikai Latvijas maiznieka amata meistars, Amerikas maiznieka meistars, augstākās kategorijas tiesnesis maizes un konditorejas konkursos, izstrādājis vairāk kā 35 maizes receptes visā pasaulē, bet arī sniedz konsultācijas un palīdz atvērt jaunas maizes un konditorejas cehus.

Pirms tiek sāktas skolas gaitas, skolēni (līdz 10 gadus veci ), tika aicināti atraisīt savu radošumu, piedaloties radošo darbu izstādē ”Maize” un darbus iesniedzot Dobeles Amatu mājā līdz 25. augustam. Izstāžu darbus varēs apskatīt Dobeles Amatu mājā visu septembri.

1.septembrī pulksten 10 tiks cepta lielā Dobeles saldā maize - kādreiz tik gardā dzeltenā maize ar rozīnēm, saukta par krokodilu , bet 2.septembrī pulksten 11 interesenti tiek aicināti uz meistarklasi pieaugušajiem „Saldskābmaize mājas apstākļos”.

Maizes cepšanas meistarklašu interesenti lūgti iepriekš pieteikties rakstot uz damatumaja@gmail.com, vai zvanot uz tālruni 22049477

4. septembrī teritorijā ap Dobeles pilsētas kultūras namu un Dobeles Amatu māju, jau no pulksten 10 durvis vērs amatnieku tirdziņš un radošas darbnīcas un meistarklases. Par to kā, no kā un ar ko izgatavot abru stāstīs un rādīs abru izgatavošanas meistars Rihards Vidzickis, par maizes vēsturi Latvijā interesants stāstījums ir sagatavots etnogrāfei Indrai Čeksterei Plenēra ietvaros notiks spraigas cīņas šaha turnīrā. Savukārt par labu garastāvokli un muzikālo noskaņu rūpēsies folkloras kopa „Leimaņi” un Kārlis Rudra Jirgens.

Savukārt Dobeles Amatu mājā, jau no pulksten 10 līdz 15, interesenti aicināti ņemt dalību ikgadējās „Satiec savu meistaru” tradicionālo prasmju darbnīcās, kurās TLMS “Avots” šogad mācīs tamborētas mežģīnes dvieļos un galdautos, un monogrammu izšūšanu.

Pasākumos ieeja ir bez maksas.

Pasākuma laikā tiks filmēts un/vai fotografēts.

Pasākuma apmeklētāji lūgti ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību un ierobežošanu.

Pasākuma organizētāji: Dobeles pilsētas kultūras nams; Dobeles Amatu māja

Pasākuma atbalstītāji: Dobeles novada pašvaldība, AS “Dobeles dzirnavnieks”, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

Foto: dobele.lv