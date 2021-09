Sarunā ar “Ziņām” kolēģe Dace Micāne - Zālīte (viņa laikrakstam regulāri raksta pārdomas “Pretskata” slejā) stāsta gan par grāmatas "Zalktenes divas saules" tapšanas laiku, gan tajā ietverto vadmotīvu.

– Nule kā iznākusi jūsu grāmata “Zalktenes divas saules”. Vai iepriekš esat izdevusi vēl kādas dzejas grāmatas?

Man ir pirmā dzejas grāmata, kas iznāca tieši pirms desmit gadiem, – “Vāveru gane”, un tas arī ir viss. Vēl bijis ļoti daudz dažādu publikācijas visādos izdevumos. Starp citu, pirmās mazas publikācijas pretskata slejā “Zemgales Ziņās” mana mamma pat apkopoja nelielā grāmatiņā. Viņai tik ļoti patika, ka es šīs pārdomas avīzei rakstu.

– Pirms tikšanās minējāt, ka vakar bija jābrauc no izstādes iekārtošanas Alūksnē. Kas tā par izstādi?

Izstāde top ar manu tiešo darbavietu – Ojāra Vācieša muzeju. Alūksnes Kultūras centrā līdz 5. novembrim būs skatāma Ojāra Vācieša muzeja ceļojošā izstāde “Viņi un sirdsapziņa”, kas veltīta Māra Čaklā 80 gadu jubilejai. Mēs no muzeja krājumiem izņēmām saraksti, kas daudz ko liecina par abiem dzejniekiem kā laikabiedriem un domubiedriem. To visu vizualizējām tādā kā sirdsapziņas kreklā – lielā instalācijā, kur tad var ielūkoties apkopotajos muzeja krājumos. Stāsts ir par to, kāds tajā laikā bija dzejnieks, ko viņš juta. Ko domāja dzejnieks, kura varā ir izteikt, kā jūtas tauta. Viņš ir sirdsapziņa.

Izstādē var pārliecināties, cik Mārim Čaklajam bija svarīgs Ojārs Vācietis. To parāda arī liecības dzejā. 1964. gadā viņš sarakstīja dzejoli “Uguns aicinājums”, kas veltīts Vācietim, vēršoties pie viņa kā vedēja, kas ved uz gaismu. Savukārt 1984. gadā, kad Ojārs Vācietis jau ir aizsaulē, Māris Čaklais uzraksta vēl vienu dzejoli – “Dzejnieka rīta gājiens”, kurā dzejnieka gars pielīdzināts zvaigznājam.

– Ko darbs Ojāra Vācieša muzejā nozīmē ikdienā? Jāvada ekskursijas?

Arī. Stāstu, vadu grupas, veidoju programmas. Piemēram, mums ir programma sākumskolām “Dzejdaba”. Interaktīvā spēle veidota kā radošs ceļojums dzejas vārdu un tēlu pasaulē, lai bērni varētu plašāk iepazīt būtisku Ojāra Vācieša daiļrades daļu – bērnu dzeju.

Foto: no personīgā arhīva