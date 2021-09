Zināmi 10 romāni, kuri iekļuvuši Jauno rakstnieku konkursa pusfinālā

Pēc divas nedēļas ilguša vērtēšanas procesa ir zināmi tie 10 jaunie autori, kuri turpina cīņu par sava romāna izdošanu. Jauno rakstnieku darbu fragmentus lasīja gan žūrijas komisija, gan arī ikvienam sabiedrības loceklim bija iespēja piedalīties publiskajā balsojumā. Vērtēšanas nākamā (trešā) kārta turpināsies līdz 25. oktobrim, kad būs zināmi trīs fināla darbi, kuri tiks nodoti izskatīšanai izdevējam, informē projekta “Bibliotēka” satura veidotāja un koordinatore Daiga Katrīna Bitēna.

No 122 jaunajiem rakstniekiem, kuri pavasarī pieteicās konkursam, romānus iesniedza 45 dalībnieki, un tikai 10 no tiem ir izturējuši vērtēšanas otro kārtu un iekļuvuši pusfinālā.

Autori un darbi, kuri izvirzīti tālākai vērtēšanai ir (secībai nav informatīvas nozīmes):

Anna Marija Serģe, “Es gribu tev kaut ko parādīt”

Dace Rībena, “Sarkanā un melnā skaņa”

E.Brunghurds, “Kā izsaukt dēmonus draugus”

Hroms, “Mūsu klases aizlidojums”

Karīna Šterna, “Jūras granātābols”

Laura Lūse, “Purpura etīdes”

Linda Skranda, “Pilsētas”

Stārastniece, “Pirms tu pamodies”

Toms Deimonds Barvidis, “Zaļā Dzīle”

Violanta, “Apsolīta sapņu zaglim”

Konkurss radīts ar mērķi veicināt jauno latviešu prozas rakstnieku izaugsmi. Uzvarētāja darbs saņems projekta “Bibliotēka” iniciatora, ilggadēja latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” finansiālu atbalstu – 3000 eiro – romāna izdošanai izdevniecībā “Dienas Grāmata”, apmaksātu publicitāti projekta “Bibliotēka” ietvaros, kā arī iespēju vienu kalendāro mēnesi pavadīt Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā (SRTM) Ventspilī.

“Konkursā iesniegtie darbi ir dažādi, kas it kā pašsaprotami, ja katrs autors ir personība,” atklāj literatūrkritiķe un kultūras žurnāliste Jūlija Dibovska, viena no Jauno rakstnieku konkursa žūrijas komisijas loceklēm. “Pārsteidza patstāvība, interešu raibums un raksturi. Ir gan žanra literatūras darbi (komerciālāki), gan tādi, kuri grūtāk iekļaujami kādā noteiktā plauktā. Jūtams, ka daudzi teksti ir čakli loloti un burtiski paņemti no autora individuālās pasaules un mērķa plaukta. Manuprāt, katrs autors ir arī noteiktu daudzumu tekstu izlasījis pats, jo jūtama pasaules literatūras elpa un ietekmes. Kopīgs daudziem darbiem ir tas, ka katram tekstam nepieciešams gudrs redaktors, kurš palīdzētu gan ar valodu, gan arī vajadzīgā vietā atbalstītu un paslavētu. Valodu jākopj visiem. Pozitīvi, ka šie teksti ir tapuši. Tātad ir vēl krietns skaits cilvēku, kas, varbūt aizņemti ikdienā pilnīgi citos darbos, nevar nerakstīt, nevar nebūvēt jaunas pasaules un acīmredzot cenšas arī būt kādam interesanti.”

Konkursa sadarbības partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Sabiedrisko mediju portāls LSM.lv, izdevniecība “Dienas Grāmata”, Latvijas Literatūras gada balva, @Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja.

Jauno rakstnieku konkurss ir lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” ceturtās sezonas iniciatīva. Projekts “Bibliotēka” ir latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” iniciēts sociāls projekts ar mērķi veicināt lasīšanu un rakstniecību Latvijā. “Bibliotēka” savu darbību sāka 2018. gadā, publicējot interviju sēriju ar Latvijas literatūrā un kultūrā nozīmīgām personām par literatūras vērtību cilvēka dzīvē.

Pateicoties plašajai sabiedrības atsaucībai un iesaistei, 2019. gadā projekts tika turpināts ar ceļojošās izstādes “Dzimtas grāmata” izveidi, savukārt 2020. gadā tika radīta sērija ģimenēm ar maziem bērniem “Iemīlēt grāmatu!” un klajā nāca izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”. Projekta ietvaros regulāri tiek veidotas iniciatīvas un aicinājumi dažādām sabiedrības grupām, ar mērķi pievērst uzmanību literatūrai kā pārmantojamai vērtībai un vecināt lasīšanas paradumu veidošanos sabiedrībā.

Vairāk informācijas projekta “Bibliotēka” mājas lapā: www.manabiblioteka.lv un sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un Twitter (@manabiblioteka).

Foto: publicitātes