“Zinītī” varēs aplūkot dārgumus no Latvijas zemes dzīlēm

Latvijas Universitātes (LU) muzeja ģeoloģijas kolekcijas paraugu interaktīvo izstādi “Dārgumi Latvijas zemes dzīlēs”, ko bibliotēka velta ikvienam jelgavniekam Latvijas 102. dzimšanas dienā, varēs aplūkot no 6. novembra līdz 16. decembrim bērnu un jauniešu bibliotēkas “Zinītis” jaunajās telpās Zemgales prospektā 7, vēsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska.

Izstādē būs redzami Latvijas zemes ieži no devona perioda, pirms vairāk nekā 350 miljoniem gadu un kvartāra perioda, kas aizsākās pirms 2,5 miljoniem gadu. Izstādes veidotāja ir LU ģeoloģijas zinātņu doktore un muzeja eksperte Vija Hodireva.

Bērnu un jauniešu bibliotēkas “Zinitis” vadītāja Dace Labdzere stāsta, ka izstādes kodolu veido 25 iežu un fosiliju paraugu oriģināli, kas izcelti no zemes dzīlēm tepat Latvijā. Starp paraugiem būs sastopamas sarkanās un baltās kvarca smiltis, sarkanais smilšakmens, šūn­akmens, ģipšakmens, dažādi mālu veidi, bruņuzivju pārakmeņojumi un citi vērtīgi atradumi. Izstāde papildināta ar iežu atsegumu fotogrāfijām, LU muzeja ekspertes V.Hodirevas sagatavotu videolekciju par izstādē redzamajiem eksponātiem un lielisku 30 grāmatu izlasi no Jelgavas pilsētas bibliotēkas fonda par Latvijā un pasaulē sastopamajiem iežiem, kas interesēs gan mazos, gan lielos lasītājus un jo īpaši skolēnus, kas mācās ģeogrāfiju un dabaszinības. Izstādes tapšanā savu artavu devis arī Jelgavas Ģederta Eliasa vēstures un mākslas muzejs, nodrošinot bibliotēku ar specializētām vitrīnām eksponātu uzglabāšanai.

Izstāde būs apskatāma bibliotēkas darba laikā: pirmdienās un trešdienās no pulksten 10 līdz 18, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 20, bet sestdienās no pulksten 9 līdz 14. Svētdienās bibliotēka ir slēgta.

Foto: no arhīva