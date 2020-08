Aizdegas sadzīves mantas

Jelgavas novadā. 12. augustā pulksten 6.15 VUGD saņēma izsaukumu uz Glūdas pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka no divstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva nāk dūmi. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks. Ugunsgrēks, kurā dega sadzīves mantas sešu kvadrātmetru platībā, likvidēts pulksten 7.23. VUGD atgādina, ka no 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdinās par ugunsgrēka izcelšanos.