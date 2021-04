Aplikācija Elejas muižas parkam

Izveidota mobilā aplikācija, kas ļauj iepazīt gan Elejas muižas un Tējas namiņa vēsturi, gan muižas parka bioloģisko daudzveidību un vides objektus, informē Jelgavas novada pašvaldībā.

Šī aplikācija ļauj izstaigāt parku un iegūt informāciju patstāvīgi, kas ir noderīgi tieši šajā laikā, kad nav iespējams apmeklējums un ekskursija gida pavadībā, bet parks ir pieejams individuālajiem ceļotājiem.

Elejas muižas parka maršruts atrodams mobilajā aplikācijā “Tours Across Baltics”, kur pieejams plašs ceļojumu marš­rutu piedāvājums. Pie Elejas Tējas namiņa izvietots QR kods – to noskenējot, atvērsies aplikācija, un jāizvēlas maršruts “Elejas muižas parks”. Mobilajā ierīcē jābūt instalētai aplikācijai “Tours Across Baltics” un QR skenerim.