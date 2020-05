Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti būvdarbi reģionālā autoceļa Kalnciems–Kūdra (P101) posmā no 0,075. līdz 11,51. kilometram, informē VAS “Latvijas valsts ceļi”.Posmos no 0,075. līdz 5,6. kilometram un no 6,03. līdz 11,51. kilometram......

(Rakstā ir 812 simboli...)