Atzīstami startē Latvijas čempionātā

Bokss. Jelgavā aizvadīts Latvijas skolēnu un jauniešu čempionāts, kurā piecas medaļas izcīnīja mājinieku kluba “Olimpiskais rings” sportisti (attēlā ar treneri Aleksandru Knohu) un trīs – bokseri no Ozolnieku Sporta skolas. No jelgavniekiem skolēnu grupā par čempioniem savās svara kategorijās kļuva Timofejs Kaļiņonoks un Artūrs Vaišļa, otro vietu ieņēma Daniils Ņikiforovs, trešo – Ritvars Šveida. Jauniešu grupā Latvijas čempions ir Daniils Vocišs, bet bronzas medaļnieks – Artūrs Karro. No Ozolnieku bokseriem sudraba medaļu izcīnīja Daniils Jefimovs, bronzas – Dāvis Kaprāns un Vladislavs Mušketa.