Braila rakstā par krīzes situācijām

Aizsardzības ministrija (AM) sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību sagatavojusi bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā” arī Braila rakstā un palielinātā drukā. Tas dos iespēju vājredzīgiem un neredzīgiem Latvijas iedzīvotājiem iepazīties ar svarīgu informāciju par rīcību krīzes gadījumā. AM pārstāve Vita Briže informē, ka bukleta mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas ikvienam iedzīvotājam par to, kā uzlabot savu un tuvinieku gatavību krīzes situācijām. Tajā atrodami ieteikumi, piemēram, par to, kā salikt ārkārtas gadījumu somu, kādiem pārtikas produktiem un medikamentiem jābūt mājās un kā sazināties ar atbildīgajiem valsts dienestiem. Elektroniski buklets pieejams aizsardzības nozares ziņu portālā sargs.lv.