Būs izmaiņas autobusu maršrutos Jelgava–Lielplatone–Eleja, Jelgava–Eleja

No pirmdienas, 15. marta, paredzētas izmaiņas autobusu maršrutos Jelgava–Lielplatone–Eleja un Jelgava–Eleja, informē Autotransporta direkcijā.

No 15. marta autobusa Jelgava–Lielplatone–Eleja reiss, kas Jelgavas autoostā katru dienu tiek sākts pulksten 5.25, un maršruta Jelgava–Eleja reiss, kas pieturā “Elejas skola” katru dienu tiek sākts pulksten 6.13, tiks apvienots vienā reisā. Turpmāk autobuss no Jelgavas autoostas izbrauks pulksten 5.25 un dosies maršrutā Jelgava–Lielplatone–Eleja–Jelgava. Tādējādi pasažieriem nevajadzēs iegādāties divas atsevišķas biļetes braucienam, piemēram, no Lielplatones muižas līdz Jelgavas autoostai.