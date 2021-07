Četras medaļas “Sportland” kausā

Vieglatlētika. Četras Jelgavas novada Sporta centra un pilsētas BJSS treneres Lailas Nagles audzēknes izcīnījušas godalgas ”Sportland” kausa trešā un līdz ar to noslēdzošā posma sacensībās, kas norisinājās nesen rekonstruētajā Baldones stadionā. Kā informē Latvijas vieglatlētikas savienība, sacensības bija arī starptautiskas, jo startēja viesi no Lietuvas, Igaunijas un Francijas. No Jelgavas novada sportistēm U18 konkurencē zelta medaļu 400 metru barjerotajā distancē izcīnīja Madara Ozoliņa (attēlā), sudrabu tāllēkšanā ar 5,07 metru rezultātu – Jana Andersone un bronzu turpat tāllēkšanas sektorā, atpaliekot tikai par sešiem centimetriem, – Eva Svirkovska. Pieaugušo konkurencē 2. vieta 400 metru barjerskrējienā BJSS sportistei Mārai Annai Zīvertei (1:02,44).