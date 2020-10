Evakuējas no daudzdzīvokļu ēkas

Tērvetes novadā. Pirmdienas rītā izcēlies ugunsgrēks kādā dzīvoklī Bukaišu pagastā un no ēkas evakuējušies 14 cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Dobeles un Elejas ugunsdzēsēji ap pulksten 6.30 devās uz izsaukumu Bukaišu pagastā, kur vienā no divstāvu dzīvojamās mājas dzīvokļiem dega istaba 20 kvadrātmetru platībā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas bija evakuējušies 14 iedzīvotāju. Dzēšanas darbos piedalījās arī Tērvetes un Bukaišu brīvprātīgie ugunsdzēsēji.