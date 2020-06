Ierobežota gājēju kustība Mātera ielas un Jāņa Čakstes bulvāra posmos

Līdz 27. septembrim būs ierobežota gājēju kustība Mātera ielas posmā no Krišjāņa Barona līdz Lielajai ielai, bet līdz 10. augustam – Jāņa Čakstes bulvāra posmā no Ūdens līdz Lielajai ielai.

Jelgavas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” informē, ka Mātera ielā 22 sākušies ēkas fasādes atjaunošanas darbi, līdz ar to ierobežota gājēju kustība gar namu Mātera ielas pusē. Bet Jāņa Čakstes bulvārī ierobežojumi saistīti ar LLU 2. studentu viesnīcas lietusūdens kanalizācijas pieslēguma darbiem esošajiem tīkliem un ēkas cokola siltināšanu.