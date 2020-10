“Jundas” brīvlaika aktivitātes atceltas

Līdz ar stingrākiem valstī noteiktiem ierobežojumiem interešu izglītībā, lai mazinātu “Covid-19” izplatību, atcelti jaunrades nama “Junda” skolēnu rudens brīvlaikā – no 19. līdz 23. oktobrim – paredzētie pasākumi.

“Jundas” direktore Ilze Jaunzeme norāda, ka brīvlaika aktivitātes nākamnedēļ nenotiks un iestāde par to informē arī katra aktivitātēm pieteiktā bērna vecāku individuāli, izsūtot e-pastu.

Valdība otrdien pieņēma lēmumu, ka no 17. oktobra līdz 6. novembrim visā valstī klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības pieaugušajiem un bērniem grupās. Nodarbības var rīkot attālināti vai kā individuālas apmācības.