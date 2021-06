No 1. līdz 15. jūnijam Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē saņemti 17 iesniegumi no iedzīvotājiem, kuri cietuši no dažādiem krāpniekiem internetā vai pa tālruni. Policijā atkārtoti uzsver, ka nedrīkst nevienam ne telefoniski, ne......

