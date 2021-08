Medaļas pludmalē

Cīņas sports. Saulkrastos aizvadīts Latvijas atklātais čempionāts pludmales cīņā, pie medaļām tiekot arī mūspuses cīkstoņiem. No kluba “Milons” savās svara kategorijās sudraba medaļas Volodaram Smirnovam (U17), un Borisam Barinovam (U11), bronza Matvejam Glinkinam (U14) un Demjanam Smirnovam (U14). No Jelgavas novada Sporta centra sudrabu izcīnīja Markuss Drupa (U11), bet pieaugušo konkurencē gan +90 kilogramu, gan absolūtajā svarā kļuva Andris Ozols-Ozoliņš (attēlā). Kā skaidro čempiona treneris un arī šo sacensību sekretārs Aivars Naglis, pludmales cīņa ir starptautiskajā federācijā (UWW) ietilpstošs sporta veids, kas no klasiskajiem noteikumu ziņā nedaudz atšķiras.