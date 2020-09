Mediji izies no reklāmas tirgus

Sabiedriskie mediji – Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio un portāls lsm.lv – nākamgad izies no reklāmas tirgus. Valdība atbalstījusi Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžeta pieprasījumu 8,9 miljonu eiro apmērā, no kuriem 8,3 miljoni eiro tiks novirzīti sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus.