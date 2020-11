Paaugstina minimālo algu

No 2021. gada 1. janvāra valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no 430 eiro līdz 500 eiro. Labklājības ministre Ramona Petraviča pauž prieku, ka minimālā alga ir pārskatīta un koalīcijā vienbalsīgi panākta vienošanās, jo trīs gadus tā bijusi nemainīga. Aprēķināts, ka darbinieks, kuram darba alga no 430 eiro mēnesī palielināsies līdz 500 eiro, iegūs par aptuveni 50 eiro mēnesī vairāk. Centrālās statistikas pārvaldes dati atklāj, ka šī gada vidū darba ņēmēju skaits, kuriem darba ienākumi bija tieši minimālās mēneša darba algas apmērā, bija 16,2 tūkstoši cilvēku.