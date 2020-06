Papildina infekcijas slimību sarakstu

Infekcijas slimību saraksts tiek papildināts ar “Covid-19” un Tuvo Austrumu respiratoro sindromu MERS. Tādējādi tiek noteikts – ja personai tiek diagnosticēta kāda no šīm slimībām vai par personu ir pamatotas aizdomas, ka viņa inficējusies ar kādu no šīm slimībām, uz personu tiek attiecināti visi nosacījumi, kurai ir diagnosticēta bīstama infekcijas slimība – tostarp piespiedu medicīniskā izmeklēšana, izolēšana un ārstēšana. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams precizēt esošo infekcijas slimību sarakstu, nodalot bīstamās infekcijas slimības no pārējām infekcijas slimībām. Atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likumā noteiktajai definīcijai “Covid-19” tiek atzīta par bīstamu infekcijas slimību, jo nav pieejami efektīvi profilakses un ārstniecības līdzekļi slimības apkarošanai.