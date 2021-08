Pirmais NĪN maksāšanas termiņš – 16. augusts

Tuvojas pirmais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksas termiņš, kas Jelgavā šogad ir 16. augusts, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

Ar domes lēmumu noteikts, ka NĪN samaksas termiņš 2021. gadā par Jelgavas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem ir 16. augusts, 1. oktobris un 30. novembris.

Februārī Jelgavas pašvaldība iedzīvotājiem izsūtīja NĪN maksāšanas paziņojumus 2021. gadam, un līdz 12. jūlijam NĪN iekasēts 72 procentu apmērā jeb 2,66 miljoni eiro, informē pašvaldības Finanšu nodaļa. Aprēķinātais nodoklis par visu 2021. gadu iekasēts 64 procentu apmērā jeb 2,37 miljoni eiro: no juridiskām personām – 39 procentu, no fiziskām personām – 61 procenta apmērā. Šogad Jelgavas pašvaldības budžetā ienākumi no NĪN plānoti 3,72 miljoni eiro.