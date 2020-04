Satiksmes ierobežojumi Garozas ielā

No 14. aprīļa sabiedriskajam transportam slēgts Garozas ielas posms no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim. Līdz ar to pilsētas autobusi Nr. 2, 5, 6, 11, 15, 16, 19 un 25 slēgto posmu apbrauks pa Brīvības bulvāri. Norādītajos maršrutos sabiedriskais transports neapkalpos autobusu pieturu “Kalnciema ceļš” Rīgas ielā virzienā uz centru. Satiksmes ierobežojumu laikā Brīvības bulvārī pretim degvielas uzpildes stacijai “Circle K” virzienā uz centru uzstādīta pagaidu autobusu pietura.