Digitālās mācības – LLU jaunieši dalās pieredzē, studējot mājāsStudijas attālinātā režīmā vairs nav nekas jauns. No 2020. gada marta ikvienam nācās digitalizēt savu ikdienu, un viena no sabiedrības grupām, kura to izjuta vistiešāk, ir......

