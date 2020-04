Aicina rakstīt Pandēmijas laika dienasgrāmatu

Latviešu folkloras krātuves (LFK) "Autobiogrāfiju krājums" aicina Latvijas iedzīvotājus dokumentēt dzīvi pandēmijas laikā, rakstot dienasgrāmatas un sūtot uz garamantas@lulfmi.lv.

Šīs iniciatīvas mērķis ir saglabāt nākamajām paaudzēm liecības par ikdienu pandēmijas laikā. Dienasgrāmatas tiek publicētas digitālajā arhīvā garamantas.lv. Rakstīt var arī anonīmi.

2020. gada sākumā pasaulē tika konstatēts jauns vīruss, kas nosaukts par Covid-19. Ņemot vērā vīrusa straujo izplatību, kā arī bīstamību atsevišķām iedzīvotāju grupām, arī Latvijā tika izsludināta ārkārtēja situācija. Tā paredz ierobežot cilvēku savstarpējo fizisko kontaktu, tiek slēgtas mācību iestādes un atcelti publiski pasākumi. Aktuālais sauklis šajā situācijā ir "Paliec mājās!".

LFK “Autobiogrāfiju krājums” sadarbībā ar interneta žurnālu Punctum 2020. gada martā aizsāka iniciatīvu “Pandēmijas dienasgrāmatas”.

“Pandēmijas dienasgrāmatu” projekta mērķis ir noskaidrot un ar dienasgrāmatu ierakstiem dokumentēt to, kā mūsu sabiedrība jūtas šodien – situācijā, kad ir tik daudz nezināmā, kad esam spiesti izolēties un laiku pavadīt savos mājokļos vairāk nekā jebkad iepriekš. Taču vairāk par visu šī projekta mērķis ir radīt kopības sajūtu, jo kaut arī katrs savās četrās sienās, tomēr esam vienā laivā.

Punctum portālā ik dienu publicēti literātu, publicistu, mākslinieku un citu kultūras jomu pārstāvju dienasgrāmatu ieraksti. Savukārt šīs LFK “Autobiogrāfiju krājuma” kolekcijas “Pandēmijas dienasgrāmatas 2020” veidošanā aicināts piedalīties ikviens, dienasgrāmatās dokumentējot šo laiku un savu dzīvi 2020. gada pavasarī.

Dienasgrāmatas varat pievienot arī “Facebook” Autobiogrāfiju krājumam. Ja dienasgrāmata top kā “Facebook” ieraksts, aicinām "ietagot" @autobiografijas.lv. Tā būs zīme, ka piekrītat savu ierakstu pievienot šai kolekcijai.

Kādā formātā var iesniegt dienasgrāmatas?

LFK “Autobiogrāfiju krājumam” var iesniegt gan tādas dienasgrāmatas, kas ir rakstītas ar roku uz papīra un ieskenētas (pārfotografētas), gan arī dienasgrāmatas digitālā formātā – “Word”vai teksta failos, kopīgotos “Google” dokumentos. Rakstīto var papildināt ar fotogrāfijām, zīmējumiem, vēlams katrai dienai ne vairāk par vienu ilustrāciju.

Vai jāraksta katru dienu?

Dienasgrāmatas rakstīšanas biežums nav noteikts. Rakstiet tik bieži, cik vēlaties. Vienīgais noteikums – dienasgrāmatas ierakstiem jābūt pievienotam datumam.

Ko rakstīt dienasgrāmatā?

Priekšrakstu tam, kādai jābūt dienasgrāmatas saturam, nav. Rakstiet to, ko vēlaties. Dienas notikumus, pārdomas, vērojumus. Rakstiet par to, kā šis laiks aizrit jums un jūsu ģimenei, draugiem, kā mainījusies jūsu dzīve un saziņa ar radiem un draugiem. Rakstiet par to, kā ir dzīvot pašizolācijā vai pilnīgā karantīnā, kā darbus veikt attālināti vai joprojām doties uz darbu. Arī par bailēm, neziņu un satraukumu.

Vai iespējams dienasgrāmatu iesniegt anonīmi?

Ja autors tā vēlas, ir iespējams iesniegt dienasgrāmatu anonīmi, norādot pseidonīmu, ar kuru publicēt ierakstus, vai vārda vietā publicējot iniciāļus. Ja ir vēlme neatklāt savu personību, pievērsiet uzmanību arī detaļām, ko minat savas dienasgrāmatas ierakstos, – tās netiks rediģētas. Dienasgrāmatu ieraksti būs publiski pieejami tiešsaistē.

Vairāk par projektu un visas iesniegtās dienasgrāmatas lasāmas: https://ej.uz/dienasgramata2020

Foto: publicitātes