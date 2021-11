Atklāta vēstule Latvijas sabiedrībai

Novembrī pasaulē un arī Latvijā īpašu uzmanību pievērš vīriešu veselībai. Laba veselība ir pamatvērtība, bez kuras nav iespējama neviena cilvēka, ģimenes, sabiedrības un valsts attīstība un labklājība.

Viens no vīriešu dzīves kvalitātes stūrakmeņiem ir priekšdziedzera jeb prostatas veselība. Diemžēl tikai pēdējos gados Latvijā šim vīriešu veselības aspektam sāk pievērst lielāku uzmanību. Joprojām mums visiem – sabiedrībai, ārstiem, ierēdņiem un politiķiem – ir daudz darāmā, lai ikviens vīrietis regulāri pārliecinātos par prostatas veselību un nepieciešamības gadījumā saņemtu savlaicīgu un efektīvu ārstēšanu.

Viens no lielākajiem vīriešu veselības draudiem ir prostatas vēzis. Latvijā tas ir izplatītākais ļaundabīgais audzējs vīriešiem, ar to katru gadu saslimst vairāk nekā 1200 vīriešu. Mirstība no prostatas vēža onkoloģisko slimību pacientu vidū Latvijā ir viena no visaugstākajām Eiropā. Tas būtiski ietekmē ne tikai vīriešu dzīves kvalitāti, bet arī dzīves ilgumu, kas Latvijā vidēji ir par 10 gadiem īsāks nekā sievietēm.

Atšķirībā no Eiropas Savienības valstīm, kur ielaisto prostatas vēža gadījumu skaits ir ap 10%, Latvijā tas sasniedz 25%. Turklāt mūsu valstī savlaicīga un mūsdienīga ārstēšana joprojām nav pieejama visiem prostatas vēža pacientiem. Izveidojusies pat absurda situācija – lai saņemtu citu Eiropas valstu pacientiem pieejamu terapiju, Latvijas vīriešiem ir jāgaida audzēja metastāzes.

Tā nedrīkst turpināt!

Lai Latvijas vīrieši dzīvotu veselīgāku un garāku mūžu, attieksme ir jāmaina gan vīriešiem, gan sabiedrībai kopumā. Daudz lielāka uzmanība ir jāpievērš prostatas vēža profilaksei, pārbaudēm un jānodrošina savlaicīgas ārstēšanas iespējas visiem, kam tas ir nepieciešams.

Pirmie soļi jau ir sperti. Kopš šā gada vasaras visiem noteiktu vecumu sasniegušiem vīriešiem ir pieejams valsts apmaksāts prostatas vēža skrīnings. Tas ir ļoti nozīmīgi savlaicīgai slimības atklāšanai, tādēļ šī vienkāršā pārbaude regulāri būtu jāveic visiem vīriešiem. Ļoti atzīstami, ka 2022. gada budžetā ir paredzēts lielāks finansējums onkoloģijai, kas ilgus gadus bija atstāta novārtā. Tas ļauj cerēt, ka vēža, arī prostatas vēža, ārstēšana uzlabosies un vairāk pacientiem būs pieejama savlaicīga un mūsdienīga ārstēšana.

Turklāt mums ir spēcīgs ierocis cīņā ar prostatas vēzi – Latvijā ir ļoti kvalificēti urologi, onkologi un citi speciālisti, kas ir gatavi ārstēt, izmantojot jaunākās metodes.





Mēs vēršamies pie Latvijas sabiedrības un aicinām:

Vīriešus būt atbildīgiem un izmantot valsts apmaksātās prostatas vēža pārbaudes;

Sievietes atbalstīt sev tuvos vīriešus un mudināt regulāri apmeklēt urologu un pārbaudīt prostatas veselību;

Veselības nozares vadību 2022. gadā piešķirt finansējumu prostatas vēža savlaicīgai un efektīvai ārstēšanai visiem pacientiem, kam tas nepieciešams.





Helmuts Bēķis, fonda “Movember Latvija” vadītājs, vīriešu veselības platformas www.virutests.lv vadītājs





Visvaldis Bergmanis, Prostatas vēža pacientu biedrības vadītājs





Aivis Ceriņš, ētera personība





Ansis Klintsons, mūziķis, ētera personība





Valdis Melderis, radio ētera personība





Andris Morozovs, Rīgas domes deputāts





Linards Muciņš, zvērināts advokāts, bijušais Saeimas deputāts





Jānis Romanovskis, radio ētera personība





Māris Šveiduks, kultūrists, fitnesa treneris





Dainis Zāģeris, spēkavīrs, fitnesa treneris





Foto: publicitātes