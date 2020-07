Fonds “Movember Latvija” dibina prostatas vēža atbalsta grupu

Prostatas vēzis ir otrs visizplatītākais ļaundabīgais audzējs vīriešu vidū pasaulē, Latvijā to ik gadu atklāj vairāk nekā 1000 vīriešiem. Fonds “Movember Latvija” ir izveidojis prostatas vēža pacientu atbalsta grupu, kuras ietvaros tiks organizētas klātienes tikšanās, un slēgtu Facebook grupu, kurā pacientiem un viņu tuviniekiem ir iespēja savstarpēji komunicēt, daloties pieredzē cīņā ar slimību.

Fonds “Movember Latvija” savu darbību aizsāka 2015. gadā, regulāri rīkojot dažādas publiskas aktivitātes ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību vīriešu veselībai un mazināt pastāvošo stigmu, kas saistīta ar jautājumiem par prostatas veselību.

Ar saukli “Pārbaudi prostatu un miers” fonds aicina vīriešus rūpēties par savu veselību, nosakot prostatas specifiskā antigēna (PSA) līmeni asinīs, kas ļauj atklāt prostatas vēzi agrīnā stadijā. PSA pārbaudi veic, nododot asins analīzes laboratorijā, un pārbaudes cena ir aptuveni 7 eiro. Vīriešiem virs 50 gadu vecuma PSA analīžu nodošanu reizi divos ar ģimenes ārsta nosūtījumu gados apmaksā valsts.

Atklājot prostatas vēzi tā sākuma stadijā, to ir iespējams pilnībā izārstēt. Prostatas vēža profilaksei ik gadu nepieciešams pārbaudīt prostatas specifiskā antigēna jeb PSA līmeni asinīs. Vīriešiem, kuriem ģimenē ir bijušas onkoloģiskas saslimšanas, ārsti iesaka ikgadējas PSA pārbaudes veikt jau no 40 gadu vecuma, bet pārējiem – no pēc 50 gadu vecuma sasniegšanas.

Kā informē fonda “Movember Latvija” vadītājs Helmuts Bēķis, jaunizveidotā prostatas vēža pacientu atbalsta grupa organizēs regulāras tikšanās, lai savā starpā pārrunātu personīgo pieredzi, mazinot vientulības un trauksmes sajūtu vīriešiem ar diagnozi. “Grupā būs iespēja iegūt informācijas resursus par prostatas vēzi un iespējām tā ārstēšanā. Kā vieslektori grupas tikšanās reizēs pievienosies ārsti, uztura speciālisti, psihologi, fizioterapeiti, profesionāli treneri un citi speciālisti, kas dalīsies zināšanās par slimību un atveseļošanās procesu, palīdzot uzlabot vīriešu dzīves kvalitāti un sniedzot atbildes uz aktuālajiem jautājumiem.”

Vairāk informācijas par prostatas vēža atbalsta grupu - http://www.movemberlatvija.lv/masts/ .

Preses relīze ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par preses relīzes saturu atbild biedrība “Movember Latvija”.

Foto: publicitātes