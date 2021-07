Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstījums sabiedrībai: Latvijas liktenis ir mūsu pašu rokās!

Laikā, kad pasaulē straujos tempos izplatās Covid-19 vīrusa delta variants, Latvijas Zinātņu akadēmija vēršas pie visiem Latvijas iedzīvotājiem ar aicinājumu nepakļauties pseidozinātniskiem skaidrojumiem par vakcīnu drošību un efektivitāti, bet ieklausīties pierādījumos balstītās zinātnes atziņās.

Jau ilgāku laiku Latvijā tiek izvērsta aktīva dezinformācijas kampaņa, kuras mērķis ir nepieļaut, ka mūsu valsts iedzīvotāji masveidā vakcinētos, un tādējādi Latvijas ekonomika atkoptos no Covid-19 sekām. Līdztekus zinātniskos pētījumos balstītām atziņām, sociālajos tīklos nepārtraukti un daudzkārt lielākā apmērā tiek izplatīti un tiražēti meli un izdomājumi par to, kādas sekas sagaida tos, kuri vakcinēsies pret Covid-19, pilnībā noklusējot to, ka lielāku kaitējumu un nesalīdzināmi biežāk cilvēku veselībai nodara inficēšanās ar Covid-19 un saslimšana ar vidēji smagu un smagu slimības gaitu. Šī slimība ir bijusi viens no cēloņiem jau 2,5 tūkstošu cilvēku nāvei Latvijā, kas sastāda 1,8% no atklātajiem inficēšanās gadījumiem. Ciniskie mēģinājumi apšaubīt šo cilvēku nāves saistību ar Covid-19 infekciju, kā arī skaidrot to ar valsts varas struktūru vēlmi iebaidīt Latvijas iedzīvotājus, nedara godu to autoriem, bet nopietni iedragā uzticēšanos informācijai, kas tiek izplatīta sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos.

Latvijas Zinātņu akadēmija atgādina, ka šobrīd nav tādu zāļu, kas pietiekoši efektīvi spētu ārstēt Covid-19. Tāpēc vienīgā iespēja, kā izvairīties no tā, ka infekcijas kārtējais vilnis pārpilda mūsu slimnīcas ar pacientiem, kam nepieciešama hospitalizācija, ir visaptveroša vakcinācija. It īpaši tas ir attiecināms uz tām iedzīvotāju kategorijām, kas atrodas tā saucamajās riska grupās. Un tie ir gados veci, kā arī ar hroniskām slimībām sirgstoši cilvēki, kurus ar SARS-Cov-2 vīrusu aplipina gados jauni, ekonomiski un sociāli aktīvi iedzīvotāji, kuri nav vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19. Tādējādi bērni un mazbērni apdraud savus vecākus un vecvecākus, kuriem saslimšana ar Covid-19 daudzkārt biežāk nekā gados jaunajiem cilvēkiem beidzas ar nāvi. Nepieļausim, ka nevilšus kļūstam par savu vecāku un citu līdzcilvēku slepkavām, bet vakcinēsimies, lai apturētu Covid-19 izplatību Latvijā!

Latvijas Zinātņu akadēmija uzsver, ka arī vakcīnām mēdz būt blaknes, tostarp nopietnas, pat dzīvību apdraudošas, kaut arī tās ir visai retas. Atcerēsimies, ka tieši tādas, bet simtiem un tūkstošiem reižu biežāk, izraisa saslimšana ar Covid-19. Tāpēc ar vakcināciju saistītie riski ir nesalīdzināmi mazāki nekā tie, kas apdraud ar Covid-19 saslimušos.

Zinātnei šobrīd nav un nevar būt ilgtermiņa ietekmju datu par vakcīnas iedarbību. Taču atcerēsimies, ka tādu nav arī par Covid-19 izraisītām sekām. Tomēr visi līdzšinējie pētījumi liecina, ka nopietnām bažām vakcīnu gadījumā nav pamata. Vakcīnas ienes mūsu šūnās vienu vīrusa proteīnu kodējošu gēnu, bet to pašu, tikai daudzkārt lielākā apmērā, ienes arī pats Covid-19 izraisošais vīruss, kas iepludina mūsu šūnās vēl arī daudzus citus savus gēnus. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja vakcīnām tiks novērota kādas nevēlamas ilgstošas iedarbības, tās neizbēgami un daudz lielākā apmērā skars arī nevakcinētos Covid-19 pārslimojušos iedzīvotājus. Līdz ar to vakcinācija būtiski samazina šādu nelabvēlīgo seku iespējamību.

Zinātniskie pētījumi liecina, ka vakcīnas neietekmē cilvēka šūnu genomu, bet būtiski palielina mūsu organisma spēju pasargāt no saslimšanas ar Covid-19 smagajām formām un nāves pat tajos gadījumos, kad sastopamies ar jauniem SARS-Cov-2 mutantiem. Tāpēc ir vērts vakcinēties – pat spītējot riskam, ka dažiem no mums varētu parādīties nopietnas blaknes, kuras gandrīz vienmēr neizpaliks, ja saslimsim ar Covid-19 vidēji smagā vai smagā formā.

Šobrīd Latvija ir to Eiropas Savienības valstu vidū, kurās iedzīvotāju vakcinācijas aptvere ir visai zema un nenodrošina aizsardzību pret nākamajiem Covid-19 viļņiem. Un vienīgais veids, kā izvairīties no ekonomikas lejupslīdes, dzīves līmeņa pazemināšanās, mājsēdes, veselības aprūpes sistēmas pārslodzes un daudzu cilvēku nāvēm, ir vakcinēšanās.

Latvijas liktenis ir mūsu pašu rokās! Nepalaidīsim garām iespēju vakcinēties, un dzīvot un strādāt bez ierobežojumiem un bailēm!

Foto: publicitātes