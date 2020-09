Lielbritānija no nākamā gada paaugstinās prasības mīļdzīvnieku izvešanai un ievešanai valstī

No nākamā gada 1. janvāra Lielbritānija būtiski paaugstinās prasības mīļdzīvnieku izceļošanai un ieceļošanai valstī. Lai šīs prasības izpildītu, dzīvnieku īpašniekiem ceļošanai ar dzīvniekiem jāgatavojas savlaicīgi – vismaz piecus mēnešus pirms plānotā ieceļošanas datuma.

Lai dzīvnieku sagatavotu ceļošanai , pie veterinārārsta ar to pirmajā vizītē jāierodas vismaz piecus mēnešus pirms plānotā ceļojuma, jo no 2021.gada 1. janvāra, ceļojot no Apvienotās Karalistes, dzīvnieku īpašniekiem būs jāizpilda virkne jaunu prasību.

Dzīvniekam ir jābūt Eiropas Savienības parauga pasei, kurā ir atzīme par reģistrētu mikročipu un atzīme par derīgu trakumsērgas vakcināciju. Dzīvniekam būs jāpārbauda antivielu līmenis pret trakumsērgu, un ne ātrāk kā trīs mēnešus pēc apmierinoša rezultāta saņemšanas veterinārārsts varēs izsniegt par to atbilstošu apliecinājumu, lai dzīvnieks varētu doties ceļā. Tieši pirms ceļošanas būs obligāta arī dzīvnieka veselības pārbaude veterinārajā klīnikā.

Latvijas Veterinārārstu biedrība atgādina, ka noņemtas analīzes uz trakumsērgas antivielu titru negarantē, ka konkrētajam dzīvnieka šis titrs būs apmierinošs. Tāpēc gatavošanos ceļošanai būtu drošāk uzsākt pat ātrāk nekā piecus mēnešus pirms plānotās Lielbritānijas robežas šķērsošanas, paredzot laiku, kas var būt nepieciešams, veicot atkārtotas analīzes.

Jaunās prasības tiks attiecinātas tikai uz dzīvnieku nekomerciālu pārvadāšanu jeb gadījumiem, kad dzīvnieks ceļo kopā ar īpašnieku. Latvijas Veterinārārstu biedrība rekomendē personām, kuras ir plānojušas pinībā savus mīļdzīvniekus atgriezt dzīvei Latvijā, to paveikt līdz 2020.gada 31.decembrim, jo šo jauno veterināro prasību izpilde no 2021.gada janvāra būtiski sadārdzinās dzīvnieka pārvietošanu no Lielbritānijas .

