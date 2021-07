4 must - have gadžeti, kuriem ir jābūt Tavā īpašumā 21. Gadsimtā

Mūsdienās pieejamas daudz un dažādas modernas ierīces, sākot no zobu birstēm ar bluetooth funkciju un beidzot ar tosteriem, kas spēj uz sendvičiem spēj attēlot pašbildes. Tomēr no visa plašā klāsta ir tikai daži gadžeti, bez kuriem mēs patiesi nevaram iztikt - šajā rakstā esam apkopojuši 4 must – have gadžetus, kuriem ir jābūt Tavā īpašumā 21. gadsimtā!

1. Viedtālrunis

Viedtālrunis savu uzvaras gājienu piedzīvoja pirms aptuveni 10 gadiem, un tagad tā pavisam noteikti ir ierīce, bez kuras savu ikdienu nespēj iedomāties teju neviens. Viedtālruņi mūsdienās ir kļuvuši par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu - mēs tos izmantojam saziņai, fotografēšanai un filmēšanai, dokumentu uzglabāšanai, sērfošanai internetā, izklaidei un pat kā enerģijas avotu, lai uzlādētu citus viedtālruņus.

Pašreiz tirgū pieejamas neskaitāmas izvēles iespējas, parādās arvien jauni viedtālruņu modeļi, kas piedāvā mums pārsteidzošas funkcijas, kā piemēram bezkontakta maksājumi, iebūvēti projektori, salokāmi ekrāni. Viedtālrunis ir daudzfunkcionāla ierīce, kas spēj aizstāt, piemēram, navigāciju un datoru.

2. Viedpulkstenis

Viedpulkstenis ir ne tikai stilīgs aksesuārs, bet arī ierīce, kas rāda laiku, palīdz uzturēt sakarus un arī labu fizisko formu. Tāpat tas var būt arī navigators, modinātājs, atskaņotājs, pults un pat mini-telefons – īsāk sakot, tā ir daudzfunkcionāla ierīce jeb viss, kas nepieciešams modernam cilvēkam. Kādēļ gan vajadzētu iegādāties viedpulksteni, ja cilvēkam jau ir viedtālrunis? Dažas no priekšrocībām:

• Ļauj saņemt sms un zvanus, kā arī atbildēt uz tiem, neizņemot viedtālruni no kabatas un/vai somas;

• Palīdz atrast viedtālruni, atskaņojot signālu;

• Nodrošina ilgāku akumulatora kalpošanas laiku;

• Ļauj pārslēgt dziesmas, neizņemot viedtālruni no kabatas un/vai somas.

Tik maza ierīce, taču tik daudz priekšrocību! Viedpulkstenis pavisam noteikti ir ierīce, kas atvieglo ikdienu – tas neaizvieto viedtālruni, taču papildina to, nodrošinot fantastisku lietošanas pieredzi!

3. Pārnēsājama uzlādes stacija (powerbank)

Kas gan var būt sliktāk, kā iziet ārpus mājas un saprast, ka viedtālrunis pavisam drīz izlādēsies? Atbrīvojies no šīs problēmas uz visiem laikiem, iegādājoties pārnēsājamu uzlādes staciju jeb powerbank! Tā ir noderīga, lai uzlādētu viedtālruni vai planšetdatoru brīžos, kad tuvumā nav pieejama kontaktligzda, turklāt powerbank var izmantot arī daudzām citām ierīcēm, kam ir USB-C vai USB ievade.

Mūsdienās šādas uzlādes stacijas ir ne tikai mazas un vieglas, bet arī estētiski pievilcīgas – tās var paņemt līdzi teju jebkur, vai tā ir vienkārša pastaiga vai pat pārgājiens kalnos. Atsevišķi modeļi ir pat ūdensizturīgi un dažiem nāk komplektā triecienizturīgs maciņš, kas pasargā to no kritieniem. Mūsdienās, kad visapkārt ir dažādas elektroierīces, pārnēsājama uzlādes stacija noteikti ir primāra vajadzība!

4. Bezvadu austiņas

Vēl pirms pāris gadiem bezvadu austiņas bija ekskluzīvs gadžets, taču beidzot tās kļūst pieejamas ikvienam, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu skaņu un ērtu valkāšanu. Galvenā priekšrocība – kustību brīvība. Izmantojot bezvadu austiņas, vairs nav jāuztraucas par vadu mudžekļiem, pārrāvumiem, skaņas traucējumiem un to, ka austiņas atvienosies un telefons nokritīs.

Attīstoties tehnoloģijām, īpaši bezvadu savienojumu kvalitātei, bezvadu austiņas patiesi nodrošina neaizmirstamu klausīšanās pieredzi, turklāt pašreiz bezvadu austiņas kalpo arī kā moderns aksesuārs.

