5 lieliskas idejas dāvanām kāzu gadadienā

Kāzu gadadiena ir nozīmīgi svētki - tie ir mīlestības svētki, kuros pateikties par kopīgi pavadīto laiku, sniegto atbalstu un rūpēm. Izrādot cieņu laulātajiem, kāzu gadadienā draugi un radinieki pārim parasti pasniedz dāvanas.

Tuvojas Jūsu vai kāda Jums nozīmīga cilvēka kāzu gadadiena, taču nezināt, ko uzdāvināt? Dāvana kāzu gadadienā atkarīga no tā, kurš kuram to pasniedz un kura gadadiena tiek atzīmēta, tomēr ir dāvanas, kas iepriecinās ikvienu – lūk, 5 no tām!

1. Spa apmeklējums

Ar laiku laulāto dzīvē iestājas rutīna, turklāt bieži ikdienas steigā nesanāk pavadīt pietiekami daudz laika divatā, kā tas bijis attiecību sākumā, līdz ar to lieliska dāvana ir spa apmeklējums, lai laulātie var izbaudīt romantiskus mirkļus un relaksēties.

Viena no iespējam, kur atpūta diviem ir garantēta, ir Wellton Riverside SPA Hotel, kas atrodas Rīgā – spa apmeklējumu var papildināt ar nakšņošanu un gardām maltītēm, tādējādi sniedzot laulātajiem vērtīgāko - laiku, ko pavadīt divatā, nesteidzīgi izbaudot. Mājaslapā varat uzzināt vairāk.

2. Atmiņu albums

Lai arī šķietami vienkārša, tomēr ļoti personīga un tuva dāvana kāzu gadadienā ir atmiņu albums. Lai padarītu atmiņu albumu pēc iespējas tuvāku laulātajiem, varat to izveidot paša spēkiem – iegādāties tukšu albumu, ielīmēt tajā fotoattēlus, kurā iemūžināti kopīgi piedzīvojumi un katru fotoattēlu papildināt ar parakstu.

Iespējams, Jūsu krātuvē ir tādi fotoattēli, kurus laulātie nemaz nav redzējuši vai pavisam aizmirsuši, kas dāvanu padarīs vēl sirsnīgāku.

3. Restorāna apmeklējums

Tuvojoties kāzu gadadienai, laulātos var pārņemt sentiments – mirkļi, kas piedzīvoti pirms kāzām, kopīgi randiņi. Lai atsvaidzinātu attiecības un pagrieztu laiku atpakaļ, lieliska dāvana ir restorāna apmeklējums. Kas gan var būt labāks par gardu maltīti un sirsnīgām sarunām? Tomēr, izvēloties šādu dāvanu, esiet uzmanīgs un apdomājiet, vai restorāns ir laulāto gaumē!

4. Izaicinājums

Kāzu gadadiena ir īstais brīdis, kad izdarīt kaut ko kopā pirmo reizi, un to var iedibināt arī kā tradīciju. Iespējams, laulātie nav kopā izbaudījuši tādu lietu kā kino, taču interesantāk būs, ja tas būs kas ekstrēmāks, kā lidojums ar gaisa balonu, lēciens ar izpletni, kāda meistarklase. Adrenalīns satuvina un ļauj kārtējo reizi novērtēt otra laulātā stipro plecu.

5. Dāvanu karte

Dāvanu karte ir universāla un praktiska dāvana – varat uzdāvināt dāvanu karti uz kino, kādu meistarklasi, spa vai restorāna apmeklējumam, aktīvai atpūtai. Iespēju ir daudz un dažādas, tomēr šajā gadījumā noteikti būtu jāņem vērā laulāto intereses un dzīvesveids.

Šīs un daudzas citas idejas kāzu gadadienas dāvanām varat smelties gribuatpusties.lv – piedāvājumā gan atpūta diviem, gan ar bērniem. Tāpat atcerieties, ka vajadzētu padomāt par dāvanas noformējumu un to, kā tā tiks pasniegta - tādējādi piešķirsiet dāvanai ''odziņu'' un varēsiet būt drošs, ka laulātie Jūsu dāvanu atcerēsies tikai un vienīgi ar pozitīviem iespaidiem!