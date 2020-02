5 mācības, ko var apgūt, atbrīvojoties no nevajadzīgām lietām

Minimālisma dzīvesveids un moto ‘’vairāk ir mazāk’’, šķiet, šobrīd kļuvis par tādu kā modes lietu. Tomēr tas ir ne vien aktuāli, bet arī noderīgi - mājoklī ir vairāk brīvas telpas, ietaupās nauda, vairāk tiek saudzēta vide.

Sakrāt mantas ir ļoti viegli - īpaši to zina tie, kuri ir iegādājušies paši savu mājokli. Šķiet likumsakarīgi brīvo telpu piepildīt ar lietām - mēbelēm, aksesuāriem un citiem elementiem. Turklāt tā domā ne vien mājas īpašnieks, bet arī tie, kas nāk ciemos - gandrīz vienmēr tiek dāvātas lietas, kas noteikti noderēs jaunajās mājās.

Un tā pamazām mantu paliek ļoti daudz. Tad, kad mājoklis sāk atgādināt drīzāk mantu noliktavu, nevis vietu dzīvošanai, daudzi sāk atbrīvoties no liekā. Tas liek justies labāk, taču patiesībā tas slēpj vēl kādu ieguvumu - dažas vērtīgas mācībstundas.

Atklāsme, ka vari iztikt ar mazāk

Viena no svarīgākajām atziņām, ko var gūt, atbrīvojoties no nevajadzīgām mantām, ir tā, ka ikdienā nemaz nav vajadzīgs tik daudz lietu. Cik daudz no drēbju satura Jūs izmantojat ikdienā? Cik grāmatu no tām, kas atrodas Jūsu grāmatplauktā, Jūs esat pārlasījuši beidzamā gada laikā? Cik bieži izmantojat to skaisto servīzi, ko Jums uzdāvināja, kad ievācāties šajā (vai varbūt iepriekšējā) mājoklī? Rūpīgi izvērtējot, kādas lietas ikdienā pārsvarā izmantojiet, secināsiet, ka tas ir niecīgs procents no tā, kas atrodas Jūsu mājoklī. Tad kādēļ Jums vajadzīgs tik daudz?

Naudas ietaupījums, ko var tērēt kaut kam vērtīgākam

Atbrīvošanās no nevajadzīgā parasti rosina pārdomāt savus iepirkšanās paradumus kopumā, un turpmāk censties veikt pārdomātākus pirkumus. Tas savukārt dod iespēju samazināt izdevumus, jo vairs netiek tērēta nauda tam, kas patiesībā nemaz nav vajadzīgs.

Kā zināms, dažkārt lielākiem pirkumiem tiek noformēti patēriņa kredīti internetā, par kuru izmantošanu tiek paredzēta komisijas maksa. Ja pirkums ir nepārdomāts, tad tiek iztērēta nauda, ko daudz lietderīgāk būtu bijis izmantot svarīgākiem mērķiem. Izvērtējot savas patiesās vajadzības, ietaupīsiet gan naudu, gan izvairīsieties no nevajadzīgām kredītsaistībām.

Atbildīgāka attieksme pret savām lietām

Vēl viena mācība, ko var apgūt, mācoties dzīvot ar mazāk, ir atbildīgāka attieksme pret to, ko esat atzinis par tik vērtīgu, lai to paturētu savā īpašumā. Jūs noteikti izturēsieties pret šīm lietām saudzīgāk.

Atbildīgāku lēmumu pieņemšana

Vēl kāds ieguvums - Jūs iemācīsieties vairāk novērtēt lietu kvalitāti. Ja būsiet ieviesuši ieradumu pirkt mazāk un pārdomāt katru pirkumu, noteikti vēlēsieties, lai iegādātā lieta būtu kvalitatīva un būtu labs ilgtermiņa ieguldījums. Arī šis ir saistīts ar pārdomātāku finanšu izmantošanu un arī atbildīgāku kredītu noformēšanu - ja Jums būs aktuāla, piemēram, kredītlīnija (lasīt vairāk), tad būs lielāka pārliecība par tā nepieciešamību. Turklāt, plānojot savus pirkumus un pievēršot uzmanību izvēlēto lietu kvalitātei, kredītlimits netiek sasniegts tik ātri - arī tas ir vērā ņemams ieguvums.

Vienkāršāka kārtības uzturēšana

Jo mazāk telpā mantu, jo vieglāk to uzturēt kārtībā. Jo mazāk skapī drēbju, jo vienkāršāk saprast, ko vilkt mugurā - protams, ar nosacījumu, ka garderobe ir pārdomāta un saskaņota. Tas viss ļauj ietaupīt laiku un citus resursus, kā arī mazina stresu ikdienā. Sakārtota vide palīdz sakārtot domas un veicina produktivitāti.

Kā atbrīvoties no nevajadzīgām lietām?

Ieguvumi ir pārliecinoši, bet aktuāls varētu būt jautājums - kā atbrīvoties no liekā? Ar ko sākt? Lūk, daži padomi!

Atbrīvojieties no ‘’varbūt kādreiz noderēs’’ taktikas

Šie ir tie maģiskie vārdi, kas liek visam nevajadzīgajam palikt tur, kur tas ir bijis - Jūsu plauktos, atvilktnēs un istabu stūros. Tādēļ uz brīdi aizmirstiet par savu iecienīto ‘’varbūt kādreiz noderēs’’ taktiku un izvērtējiet savus krājumus no ‘’šeit un tagad’’ perspektīvas.

Uzdodiet pareizos jautājumus

Lai pieņemtu racionālus, nevis emocijās balstītus lēmumus, ir svarīgi uzdot sev pareizos jautājumus:



Vai Jums to patiešām vajag? - šeit svarīgi definēt, ko saprotiet ar vārdu ‘’vajadzīgs’’, un pēc tam atbilstoši izvērtēt visu, kas atrodams Jūsu mājoklī;

Vai Jums tas patīk? - tā vietā, lai turētu savā plauktā kādu lietu tikai ieraduma pēc, godīgi pajautājiet sev - vai Jums šī lieta patiešām patīk?;

Vai tas ir labā darba kārtībā? - nevajadzētu pieļaut, ka bēniņi, pagrabs un pieliekamais kļūst par sabojāto mantu glabātuvi. Ja sakāt sev, ka gan jau kādreiz to salabosiet, visticamāk, melojiet pats sev;

Vai man jau ir kaut kas līdzīgs? - ļoti svarīgs jautājums, kas palīdzēs saprast, ka Jums nav vajadzīgi divi praktiski vienādi džemperi, aksesuāri vai citi priekšmeti. Izvēlieties labāko un otru izmetiet vai atdodiet labdarībai

Atsakoties no liekā, atbrīvosiet vietu, laiku, enerģiju un finanses tam, kas Jums patiešām svarīgs. Un gūsiet arī dažas vērtīgas atziņas, kas noderēs arī turpmākajos centienos veidot ap sevi tādu vidi, kādu patiesībā vēlaties.