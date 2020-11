5 padomi, kā izvēlēties mēbeles guļamistabai

Parasti cenšamies radīt guļamistabas atmosfēru patīkamu un relaksējošu. Kad izvēlamies mēbeles guļamistabai, galveno uzsvaru liekam uz to izskatu. Tomēr guļamistaba nesastāv no vienas gultas. Mēbeles nepieciešams kombinēt savā starpā, turklāt tām jābūt saskanīgām ne tikai no vizuālā aspekta, bet arī funkcionālā. Turpini lasīt un noskaidro, kā izvēlēties īstās mēbeles guļamistabai.

Pielāgojies savam dzīvesstilam

Kādreiz mūsu vecāki un vecvecāki iegādājās mēbeles, kas bija paredzētas kalpošanai vairākās paaudzes. Dažreiz vēl joprojām pieturamies pie šī paša principa, tomēr reizēm dodam priekšroku īslaicīgiem risinājumiem – iegādājamies lētākas mēbeles, kuras laika gaitā varam aizstāt ar citām, ja mainās mode vai vēlmes.

Kurš no variantiem ir pareizāks? Vienas pareizās atbildes uz šo jautājumu nav – katram ir unikāla situācija. Tieši tas ir svarīgākais aspekts, kas jāņem vērā, kad izvēlies mēbeles guļamistabai.

Minimālisma un zero waste jeb beziepakojuma kustību piekritēji, visticamāk, dos priekšroku vienkāršām, taču ilgi kalpojošām mēbelēm. Jā, izmaksas šajā gadījumā var būt salīdzinoši augstas, taču tas ir gluži kā ilgtermiņa ieguldījums – kvalitatīvākas (un dārgākas) mēbeles cilvēki iegādājas, rūpīgi plānojot savas finanses.

No otras puses, viņi necentīsies sevi un telpu apgrūtināt ar daudziem elementiem, piemēram, tādām mēbelēm kā spoguļgaldiņš, gulta ar baldahīnu vai papildu kumode.

Ja šāda pieeja ir atbilstoša tavam dzīvesstilam, jāatceras, ka ilgi kalpojošas mēbeles nozīmē ieguldīties ne tikai precē kā tādā, bet gan arī to uzkopšanā un profilakses pasākumos.

Padomā par ērtībām

Guļamistaba ir gluži kā miera osta – tajā ir svarīgi nodrošināt pieklusinātu un mierīgu gaisotni. Padomājiet par to, lai, piemēram, atvilktņu un durtiņu atvēršana nerada lielu troksni.

Vissvarīgāk ir izmērīt savu guļamistabu. Tā kā gulta aizņem lielāko daļu, piemērota izmēra izvēle ir ļoti būtiska. Izvēlieties vietu gultai tā, lai tā ir ērti pieejama no abām pusēm, neapgrūtinot citas mēbeļu funkcijas. Liela nozīme ir arī gultas rāmim un matracim – no tā lielā mērā atkarīga miega kvalitāte. Izvēlieties tādu gultas rāmi, kas ļauj viegli iztīrīt pagulti. Starp citu, praktiski būtu izvēlēties tādu gultu, kas ir pietiekami augstu virs zemes. Tādejādi jūs atbrīvojat vietu zem gultas, ko var izmantot dažādu atvilktņu novietošanai – tas, savukārt, atbrīvos vietu skapī.

Rēķinies ar budžetu

Aplūkot plašo mēbeļu piedāvājumu ir vērtīgi, lai saprastu, kas tev ir nepieciešams un ko tu vēlies. Tomēr realitātē gandrīz nekas nav ideāls – mums teju vienmēr jārēķinās ar ierobežotu budžetu. Tieši tā iemesla dēļ nav prātīgi veikt pirkumu, ja neesi pārliecināts, ka vari to atļauties. Pirms sniedzies pēc ātrajiem kredītiem, esi godīgs pret sevi un pieņem reālos aprēķinos balstītu lēmumu. Ja sapnis ir pārāk liels, bet budžets – pārāk mazs, tev ir vairākas opcijas:

iegādājies lietotas mēbeles;

iegādājies tikai vienu, pašu nepieciešamāko mēbeli;

iegādājies zemākas kvalitātes mēbeles ar nodomu tās mainīt pēc noteikta laika perioda;

izmanto atlaides un īpašos piedāvājumus.

Izvēlies praktiskumu

Gadījumos, kad budžets ir ierobežots, mums ir tendence pārvērtēt kādas lietas nozīmīgumu. Piemēram, tev acīs ir iekritusi dūnu sega tik ļoti, ka esi gatavs ekonomēt uz naktsgaldiņu rēķina. Tomēr realitāte rāda, ka nav nekā nekomfortablāka par bardaku un situāciju, kad katrai lietai nav savas vietas. Respektīvi, dūnu sega varētu arī pagaidīt, kamēr naktsgaldiņš ir vairāk praktiska nepieciešamība, nevis iegriba.

Veido dizainu ar detaļām

Ja iegādājies dārgas un kvalitatīvas mēbeles, vislabāk tās izvēlēties neitrālos toņos un formās. Tā kā šīs lietas ir paredzētas vairākiem gadiem, ja lemsi par labu kaut kam ļoti ekstravagantam, pastāv 80% varbūtība, ka pēc laika tev šīs mēbeles var apnikt.

Tā vietā izvēlies piešķirt savai guļamistabai odziņu ar viegli nomaināmiem elementiem. Tie var būt, piemēram, fotorāmīši, paklāji, naktslampas un tamlīdzīgas sīkas, taču nozīmīgas detaļas.

Mēbeles guļamistabai ar stilu

Ar guļamistabu ir saistīta gandrīz trešdaļa mūsu dzīves – tieši tādēļ ir tik svarīgi izvēlēties atbilstošas mēbeles guļamistabai. Neatkarīgi no tā, kāds būtu tavs dzīvesstils un temps, tās iespējams pielāgot ikvienam – piedzīvojumu meklētājam vai miera ostas sargātājam. Galvenais ir paļauties savām sajūtām, vienlaikus atceroties par praktisko pusi. Tikai tu pats zini, kas tev ir vislabāk piemērots.