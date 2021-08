Blakus esošais būvlaukums, rosīgā iela viena kvartāla attālumā, mūzika smidzina katrā veikalā un viedtālrunis kabatā, kas ir pamanāms zvanu un ziņu laikā - tie ir tikai daži no daudzajiem trokšņa avotiem mūsu ikdienā.



5 padomi mierīgai mājai

Blakus esošais būvlaukums, rosīgā iela viena kvartāla attālumā, mūzika smidzina katrā veikalā un viedtālrunis kabatā, kas ir pamanāms zvanu un ziņu laikā - tie ir tikai daži no daudzajiem trokšņa avotiem mūsu ikdienā. Esmu ievērojis: nemainīgais trokšņa līmenis man rada stresu, un ilgtermiņā tas var pat kaitēt manai veselībai. Jūs to redzat tāpat: Gandrīz ceturtā daļa (23 procenti) pilsētas iedzīvotāju, kurus mūsu vārdā aptaujāja Forsa, teica, ka viņus satrauc troksnis, kas caur atvērtajiem logiem iekļūst dzīvoklī no ārpuses. Jo īpaši mūsu mājās mēs galvenokārt vēlamies vienu: atrast mieru un atpūtu. Izmantojot mūsu piecus vienkāršos padomus par lielāku mieru un klusumu jūsu dzīvojamā istabā, lai iegūtu papildinformāciju, varat apmeklēt vietni www.perfectacoustic.se

• Pareiza ventilācija nodrošina mieru un klusumu

Lielākā daļa trokšņu iekļūst mūsu mājās un dzīvokļos caur atvērtiem logiem. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kaimiņa zāles pļāvējs vai garām braucošo kravas automašīnu rags: 16 procentus no visiem respondentiem un pat 23 procentus pilsētas iedzīvotāju satrauc troksnis, kas rodas, vēdinot telpu. Tāpēc banāli izklausās viens no vissvarīgākajiem padomiem, lai panāktu lielāku mieru un klusumu savās četrās sienās: aizveriet logus! Vismaz laikā, kad jūsu reģionā tas ir īpaši skaļš. Jums nav jāiztiek bez svaiga gaisa, ja uzstādāt kontrolētu dzīvojamās telpas ventilāciju. Starp citu, tas ir arī viegli iespējams ar renovāciju. Ventilācijas sistēma ir klusi klusa, salīdzinot ar troksni no ārpuses - no otras puses, fēns ir skaļš. Labsajūtas plus: Pat piesārņotāji paliek ārpusē, par ko īpaši dusmojas lielpilsētu iedzīvotāji.

• Tekstilizstrādājumi vājina skaņu

Lielas, gludas virsmas un tukšas sienas atspoguļo skaņu, ko pēc tam var pastiprināt. Pat mēreni skaļi trokšņi var kļūt par īstu nervu slepkavu! Mans padoms: iestatot, plānojiet pietiekami daudz tekstilizstrādājumu. Tas ir mājīgs un vājina skaņu. Ir atļauts viss, kas jums patīk - aizkari, paklāji un mīkstās mēbeles ienes jūsu mājās lielāku mieru un tādējādi aizsargā iedzīvotāju un kaimiņu ausis. Noteikti jāizmanto pūkains paklājs kā klusinātājs, īpaši bērnu istabā. Telpu dalītāji arī traucē trokšņiem šī vārda vistiešākajā nozīmē. Šeit varat izlasīt dažus noderīgus padomus par tēmu "iestatīšana"

Daži skaņu absorbējoši materiāli:

Ja uz sienām varam izmantot akustiskos paneļus, skaņu absorbējošus paneļus. Ieteicams uz grīdas uzklāt akustisku vai skanošu paklāju. Logu priekšā noteikti novietojiet akustiskus vai skaņu absorbējošus aizkarus. Sēda vārds: ljudisolerande gardiner

• Klusa sadzīves tehnika ir viegli pie ausīm

Labās ziņas jau iepriekš: trauku mazgājamās mašīnas, maisītāji un tamlīdzīgi mūsdienās ir kļuvuši ievērojami klusāki. Lai panāktu lielāku mieru un klusumu savās četrās sienās, ir vērts pakāpeniski iegādāties jaunu aprīkojumu. Tā kā jūs nevēlaties nekavējoties nomainīt savas funkcionālās ierīces, ir vienkāršs triks trokšņa samazināšanai: vienkārši novietojiet gumijas paklājiņu zem vecām veļas mazgājamām mašīnām un tamlīdzīgi, tas samazinās vibrāciju. Starp citu, tas darbojas arī ar citām mēbelēm - filca paliktņi zem krēsla un galda kājām novērš nepatīkamus skrāpējumus. Lielas tehniskas ierīces, piemēram, sildītāji, rada arī darbības troksni, taču mūsdienu ierīcēs tās gandrīz nav dzirdamas. Kermi x-change siltumsūkņi ir atrodami, piemēram, dārzā vai katlu telpā, un tie ir īpaši ekonomiski un videi draudzīgi Īpaši kluss: tiem ir skaņas un vibrāciju slāpēšana, nakts slāpēšana un papildu individuāli regulējams čukstēšanas režīms. nodrošina mieru un klusumu nedēļas nogalē un ietaupa nepatikšanas ar kaimiņiem.

• ar pozitīvu troksni pret troksni

Dažus trokšņa avotus vienkārši nevar pilnībā izslēgt. Piemēram, ja galvenā iela iet mājas priekšā, satiksmes čaukstēšana nekad neapstāsies. Ikviens, kuru tas kaitina, var to novērst ar pozitīviem trokšņiem un nomierināties: Ieraksti par sprakšķošu kamīnu vai lietus skaņu uz loga var palīdzēt novērst nepatīkamo troksni. Mazāk zināms, bet efektīvs līdzeklis pret troksni ir tā sauktais baltais troksnis. Troksnis subjektīvi tiek uztverts kā mazāk skaļš un kaitinošs, ja tas ir pārklāts ar baltu troksni. Kad smadzenes ir pieradušas, jūs vairs nevarat dzirdēt satraucošus trokšņus.

• Modernizēta izolācija: troksnis, kluss

Ikviens, kurš būvē vai modernizē, var pasludināt karu troksnim no zemes. Jo, protams, arī lielāki pasākumi dod izšķirošu ieguldījumu miera nodrošināšanā mājās. Ikviens, kurš uzņemas atjaunošanas darbus, var sasniegt daudz, izmantojot skaņu necaurlaidīgus logus, sienu izolāciju, skaņas izolāciju un tamlīdzīgi. Starp citu, skaņu absorbējoši paneļi, kurus var iegādāties datortehnikas veikalos un piestiprināt zem griestiem, ir piemēroti arī modernizācijai. Mēs jau esam apkopojuši dažus padomus par tēmu "atjaunošana" iepriekšējās ziņas.