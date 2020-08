5 procedūras ādas veselībai un skaistumam

Estētiskās medicīnas un lāzerdermatoloģijas klīnika “Era Esthetic” Baltijas valstīs darbojas jau vairāk nekā 10 gadus. Arī Latvijā kopš 2015. gada atvērtas klīnikas filiāles Rīgā un Jūrmalā. Klīnika “Era Esthetic” ir līdere mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā ādas skaistuma un veselības procedūrās, piedāvājot vairākus desmitus efektīvu procedūru. Šajā rakstā uzziniet vairāk par piecām klientu novērtētām procedūrām, kuras varat izbaudīt klīnikā “Era Esthetic” profesionālo speciālistu uzraudzībā.

1. Lāzerepilācija

Lāzerepilācija ir viena no klientu pieprasītām un novērtētām skaistuma procedūrām klīnikā “Era Esthetic”. Lāzerepilācija pati par sevi pazīstama jau 20+ gadus kā efektīva metode, lai ilgtermiņā atbrīvotos no matiņiem uz ķermeņa, bet procedūras rezultāts atkarīgs gan no izmantotajām tehnoloģijām, gan mestaru pieredzes un profesionalitātes.

“Era Esthetic” pieredzējušie speciālisti strādā ar jaunākās paaudzes aleksandrīta lāzeru GentleLase Pro, ka sniedz saudzīgu un drošu atbrīvošanos no matiņiem uz tiešām ilgu laiku. Aleksandrīta lāzers spēj likvidēt pat gaišus un plānus matiņus, kas vecākas paaudzes lāzeriem nav pa spēkam. Šis lāzers arī pozitīvi ietekmē ādas stāvokli, novēršot matiņu ieaugšanu, kā arī likvidē plankumus un izsitumus. Āda izskatās jaunāka un gludāka. Ar lāzerepilācijas palīdzību iespējams likvidēt matiņus pat jutīgākajās ķermeņa zonās, kā arī šī metode piemērota ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem apmatojuma likvidēšanai gan uz sejas, gan padusēs, gan uz muguras un krūtīm.

2. Ādas veidojumu un dzimumzīmju noņemšana

Ar lāzeru iespējams efektīvi noņemt dažādus labdabīgus ādas veidojumus (kārpas, papilomas, moluskus) un dzimumzīmes, kas ir traucējošas un neestētiskas. Parasti pietiek ar vienu procedūru. Pirms tam klīnikā “Era Esthetic” konsultāciju sniedz zinošs dermatologs, kurš veic apskati, nosaka veidojuma tipu un lemj par iespēju to likvidēt ar lāzera palīdzību.

Dzimumzīmju un ādas veidojumu likvidēšana ar lāzeru ir mazsāpīga un ātra. Prodecūras laikā netiek bojāta apkārtējā āda, kā arī nav vajadzīgas šuves. Pēc procedūras ādas kopšana ir vienkārša, kā arī sadzīšanas laiks ir salīdzinoši īss. “Era Esthetic” klīnikā ādas veidojumu likvidēšana notiek ar pēdējās paaudzes frakcionēto lāzeru CO2RE.

3. Pigmenta plankumu likvidēšana ar lāzeru

Pigmenta plankumi ir viena no kosmētiskajām problēmām, kas skar tiešām daudzas sievietes, liekot viņu sejas un ķermeņa ādai zaudēt labo izskatu un kļūt nelīdzenai. Klīnikā “Era Esthetic” pigmenta plankumu likvidēšanai izmanto Сandela GentleLase Pro Aleksandrīta lāzeru. Ar to veicamās pigmenta plankumu likvidēšanas procedūras ir drošas un efektīvas – tiek likvidēti pigmenta plankumi, āda kļūst skaista un gluda, tiek iegūts ādu atjaunojošs efekts. Ar Сandela GentleLase Pro Aleksandrīta lāzeru pigmenta plankumi var tikt likvidēti uz visa ķermeņa, bet sievietēm visbiežāk tas ir uz sejas, kakla, dekoltē zonā, roku un kāju apvidos. Arī vīriešiem pigmenta plankumu problēma var būt aktuāla, visbiežāk tieši uz kakla, pleciem, sejas un roku zonā.

4. Celulīta ārstēšana un ķermeņa apkārtmēra samazināšana

Šī ir daudzām sievietēm aktuāla un interesējoša procedūra, jo nav nekāds noslēpums, ka dāmas ir diezgan kritiskas pret savu izskatu, tāpēc vēlme uzlabot ādas stāvokli, atbrīvoties no celulīta un samazināt ķermeņa apkārtmēru ir pašsaprotama. Protams, ka šādām procedūrām vajadzētu iet roku rokā ar veselīgu dzīvesveidu, uzturu un kustībām, jo tikai tad rezultāts būs paliekošs.

Sekojot jaunākajiem sasniegumiem zinātnē, klīnikā “Era Esthetic” ķermeņa apmēra samazināšanai un celulīta ārstēšanai piedāvā jaunākās paaudzes VelaShape II – populārāko anticelulīta masāžu pasaulē. VelaShape ir kompleksa un neinvazīva iekārta ķermeņa apkārtmēra samazināšanai, kas apvieno četras konturēšanas un celulīta likvidēšanas metodes. Procedūras laikā vienlaicīgi notiek iedarbība gan uz virsējiem, gan dziļajiem audiem, āda tiek tonizēta, likvidēts celulīts un samazināts ķermeņa apkārtmērs.

5. Striju un rētu ārstēšana ar lāzeru

Arī strijas un rētas ir estētiska problēma, ar ko sastopas gan vīrieši, gan sievietes. Rētas paliek pēc medicīniskām manipulācijām un traumām. Strijas veidojas straujas augšanas, svara izmaiņu rezultātā, pēc grūtniecības un dzemdībām. Ja vēl nesen šādas estētiskās problēmas šķita kā nolemtība, ar ko būs jāsadzīvo visu mūžu, tad estētiskā medicīna šobrīd jau piedāvā efektīvas metodes gan striju, gan rētu likvidēšanai.

Klīnikā striju un rētu likvidēšana tiek veikta ar visjaunākās paaudzes lāzeriem: frakcionēto lāzeru Fraxel Dual 1550/1927 nm, frakcionēto lāzeru CO2RE un pulsa gaismas lāzeru VBeam Perfecta. Procedūras veic pieredzējuši ārsti dermatologi, kuri arī palīdz izvēlēties atbilstošāko metodi striju un celulīta likvidēšanai.