5 soļi, kas aizvedīs Jūs līdz nevainojamam zālienam

Daudziem par pārsteigumu, zāliens mēdz būt cimperlīgāks nekā dārza augi, tādēļ, lai nodrošinātu, ka tas izskatās nevainojami, bieži vien nepietiek tikai ar zāliena kopšanas pamatdarbiem, kā laistīšanu un pļaušanu. Ko darīt un kā par to rūpēties?

Lūk, pieci soļi, kas aizvedīs Jūs līdz nevainojamam zālienam!

1. Atbrīvojieties no nezālēm, sažuvušiem augiem un sūnām

Nezāles, sažuvuši augi un sūnas var kavēt zāliena augšanu, bloķējot gaisa un barības vielu ceļu uz saknēm.

● Nezāles

Nezāles var parādīties jebkur un jebkurā mirklī, turklāt tās var būt dažādās formās un veidolos - kā puķes, kā zāle u.c. Ieteicamais un labākais veids, kā atbrīvoties no nezāles, ir izvilkt to ar visu sakni. To var izdarīt ar rokām vai ar instrumentu, tomēr, ja nezāļu ir daudz un to saknes ir dziļas, sākumā apsmidziniet zālienu ar zemas toksicitātes herbicīdu.

● Sažuvuši augi

Sažuvuši augi šajā gadījumā domāts kā organiskās vielas slānis, kas veidojas starp zālienu un augsni, sastāv no nokaltušām lapām, zāles un sakņu kātiem. Sažuvušu augu uzkrāšanās rada aizsprostojumu, traucējot mitrumam un barības vielām iekļūt augsnē un saknēs. Vislabākais risinājums, kā no tiem atbrīvoties – zāliena grābšana, izmantojot plastmasas dārza grābekli.

● Sūnas

Sūnas vairojas vietās, kur ir liels mitrums, ēna un zemas kvalitātes velēna. Ja sūnas paliek neskartas vai neapstrādātas, to apjoms strauji palielinās, samazinot stiebrzāļu augšanas spēju. Lai spētu atbrīvoties no sūnām, sākumā jānoskaidro un jāsamazina problēmas cēlonis. Pēc tam sūnas var kontrolēt ar zāliena barošanu un grābšanu.

2. Pļaujiet gudri

Pļaujot zālienu, ieteicams noņemt tikai vienu trešdaļu no zāles garuma. Pļaušanas biežums atkarīgs no gadalaika un laika apstākļiem – jo siltāks, jo biežāk. Izvairieties no pļaušanas, ja augsne vai zāle ir slapja, jo tas var kaitēt zāliena saknēm.

3. Uzlabojiet drenāžu

Zāliens, kuram ir slikta drenāža, regulāri atrodas paaugstinātā mitruma līmenī. Kad mitruma ir par daudz, zāliens pūst. Divi visizplatītākie iemesli drenāžas problēmām: zema augsnes caurlaidība, nepiemērota zāliena topogrāfija.

● Augsnes caurlaidība

Augsts mālu līmenis, daudz sažuvušu augu, augsnes sablīvēšanās un sakņu slāņi var palīdzēt novērst ūdens uzsūkšanos. Atkarībā no problēmas apjoma, aerācija var uzlabot ūdens un gaisa plūsmu. Arī augsnes rakstura maiņa var palīdzēt iegūt vēlamos drenāžas līmeņus - to var izdarīt, izmantojot augsnes tipam piemērotus augus vai arī pakāpeniski koriģējot augsni ar organiskiem materiāliem.

● Zāliena topogrāfija

Ikvienam zālienam vajadzētu būt līdzenai nogāzei, kas aizdzen lieko ūdeni. Kritiskos gadījumos ieteicams ierīkot notekas, kas virzīs ūdeni vēlamajā virzienā, uz grāvi vai dīķi.

4. Veiciet aerāciju

Šis process ļauj gaisam un ūdenim nokļūt līdz saknēm, kas ir būtiski, lai zāliens uzņemtu visas nepieciešamās barības vielas. Aerācija tiek veikta, augsnē radot nelielus caurumus noteiktos intervālos un dziļumā. To var izdarīt, izmantojot dārza dakšu vai speciālas ierīces. Aerāciju ieteicams veikt aptuveni reizi 3-5 gados.

5. Pielāgojiet un formējiet

Zāliens izskatās daudz kvalitatīvāks un koptāks, ja tas tiek formēts. Izmantojiet dārza šķēres, lai nolīdzinātu zālienu un tā malas. Varat izveidot arī kādu interesantu figūru, kas padarīs Jūsu zālienu īpašāku un oriģinālāku.

Rūpējieties par to, lai zāles pļāvēja bojājumi neietekmē Jūsu zāliena kvalitāti! Dārza precēm, tostarp trimmeriem, plašs piedāvājums pieejams 220.lv.